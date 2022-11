Todo a punto en Sanxenxo para dar este sábado unha luminosa benvida ao Nadal

Sábado 3 de decembro, ás seis da tarde. É a cita que todos os veciños de Sanxenxo teñen para comprobar o resultado das tarefas de ambientación que se desenvolveron ao longo das últimas semanas para que o municipio dea a benvida ao nadal.

O acto oficial de acendido da iluminación do Nadal celebrarase na Praza de Pascual Veiga e incluirá actividades organizadas polo Concello en colaboración coa asociación Entretendas.

Así, haberá música a cargo de Javi Solla, unha zona glitter e animación para os asistentes. Ademais, repartiranse 350 paus de escuma luminosos led e realizaranse sorteos.

A iluminación do Nadal co que se busca dinamizar a economía local e xerar un ambiente festivo nas rúas permanecerá acendida ata o 8 de xaneiro, desde as 18:30 horas ata a unha da madrugada.

En total, colocaranse 406 elementos decorativos LED que se estenderán por 55.886 metros cadrados do municipio.

Un ano máis, o Concello aposta por levar a decoración do Nadal ás sete parroquias en forma de recunchos ou espazos que convidarán a inmortalizar a visita cunha fotografía.

A empresa Creacións Luminosas encargarase da iluminación despois de que resultase o ano pasado a adxudicataria do servizo durante dous anos por 235.958 euros.

Co aceso dará comezo un amplo programa de actividades que terá como obxectivo espremer ao máximo o ambiente festivo nas rúas, prazas e lugares públicos do municipio.

A actividade continuará a fin de semana na Praza dos Barcos.

O 4 de decembro realizarase unha procura do tesouro, unha actividade pensada para nenos e nenas, de 5 a 12 anos, entre as 11 e as 14 horas.

Pola tarde, ás 17:30 horas, celebrarase Un conto de Nadal, un espectáculo musical-familiar con La Oca Band, no Auditorio de Emilia Pardo Bazán. A entrada é gratuíta.