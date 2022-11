Cubela pide á Xunta a eliminación de varias curvas na reforma da estrada PO-230

Nas últimas horas mantiñan un encontro Francisco Menéndez, director da Axencia Galega de Infraestruturas, co alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela. Nesta reunión tratábanse as obras previstas pola Xunta de Galicia no municipio.

O representante autonómico sinalou que a intención da Xunta é abordar os proxectos en breve. Neste sentido indicou que se atopa moi avanzada a redacción do convenio para finalizar a humanización de Tenorio e tamén o proxecto técnico e construtivo da estrada entre Caroi e Cerdedo.

Outra das obras pendente é a PO-234 cuxo atraso, segundo Menéndez, débese á tramitación dos expedientes de expropiación do tramo que discorre polo municipio de Ponte Caldelas. Sinala que foi necesario recorrer a esta vía #ante a falta de cesión dos terreos como si se fixo na zona de Aguasantas.

Os traballos previstos na PO-230, vía que une Praderrei en Campo Lameiro coas localidades de Fentáns e Serrapio, no Concello de Cerdedo-Cotobade, sairán en breve prazo a exposición pública, segundo o representante da Xunta.

Jorge Cubela aproveitou para trasladar a petición conxunta manifestada tamén polo alcalde de Campo Lameiro á conselleira Ethel Vázquez de eliminar varias curvas nesta vía con motivo desta reforma. O rexedor sinala que o trazado é sinuoso e os dous Concellos demandan dous carrís de tres metros cada un e unha beiravía de 0,5 metros en cada lado. Desta forma, o actual vial converteríase nunha plataforma de sete metros.