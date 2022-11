Vinte e un días de traballo e 3,5 millóns de litros de auga para extinguir o incendio na Pontesa

Para mostrar a magnitude do incendio nas naves de Pontesa, un suceso que o Concello considera de "gravidade extrema", o goberno municipal desvelou as cifras que mostran "o laborioso que foi traballar alí", segundo a responsable de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde.

Foron vinte e un días de traballo para sufocar este incendio, que se declarou o pasado 6 de novembro e sobre o que os servizos de emerxencia mantiveron un control constante ata esta fin de semana, no que oficialmente se deu por extinguido.

A partir de agora estará en mans da empresa, o Grupo Nogar a través da súa filial Galigrain, os que deban continuar vixiando o cereal que continúa almacenado na nave.

As dimensións deste operativo quedan reflectidas no feito de que os seus integrantes tiveron que mover ao redor de 10.000 toneladas de cereal directamente afectado polo incendio e que, ao estar en combustión permanente, houbo que trasladar.

Todo este material, que foi movido por 1.000 camións de dez toneladas, tivo que ser sacado da nave de Ponte Sampaio, "con sumo coidado" para manter a seguridade.

No dispositivo, segundo Vilaverde, vinte bombeiros de Pontevedra, O Morrazo e Ribadumia actuaron xa o primeiro día, dez horas diarias de traballo que se estenderon durante o primeiros dez días.

O brazo telescópico dos bombeiros tamén estivo presente durante esa decena de xornadas, mentres que a autobomba nodriza estivo na nave vinte días e as tres autobombas forestais de apoio mantivéronse durante dous días, sete horas cada xornada.

Pola súa banda, as cisternas da Axencia Galega de Emerxencias achegaron auga sete horas ao día durante estas tres semanas e usáronse 650 equipos autónomos de respiración, 900 metros de mangueiras, tres monitores de augas, cámaras térmicas e 190 traxes de protección química.

Para extinguir este incendio, utilizáronse aproximadamente 3,5 millóns de litros de auga, ao redor dun terzo do que consome todo o Concello de Pontevedra nun día.

A gravidade deste sinistro, segundo a responsable municipal de Seguridade Cidadá, foi o que levou ao Concello a investigar a nave de La Cross, onde esta mesma compañía acumulaba 96.000 toneladas de cereal, máis do dobre do que había en Pontesa.

"Non sei se alguén tiña dúbidas de que despois da desgracia en Pontesa, este Concello non ía a ser firme ou lle ía templar o puño. Se as tiña, está claro que non nos coñece o suficiente", destacou Vilaverde con respecto á orde de suspensión da nave de Alba.

O "principal" para o goberno municipal, insistiu a concelleira do BNG, "é manter a seguridade das persoas" e non o beneficio empresarial dos propietarios da Cros.

Ante as competencias "limitadas" do Concello para actuar sobre ela, debido ás irregularidades detectadas en materia de seguridade, "o único que podiamos facer" era paralizar esta actividade e dar traslado do ocorrido ás autoridades correspondentes.

En La Cross non poderá entrar "nin un gramo máis de cereal", reiterou a edil, e a empresa deberá facer "o necesario" para que non aumente o risco que supón ter alí almacenado todo este material. "Se hai que sacalo todo, pois se sacará", sentenciou.