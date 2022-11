Confrontación política en Cotobade polos parques eólicos

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela e o voceiro do grupo municipal do BNG, Ernesto Filgueira protagonizan estes días un enfrontamento político polos parques eólicos proxectados neste concello.

O BNG vén de presentar alegacións ao parque eólico de Borreiro "ante a deixadez de funcións de Jorge Cubela" di Ernesto Filgueira que declarou que "temos enriba nosa unha escandalosa ofensiva eólica que amenaza ao noso concello, e o alcalde fica calado, exercendo de cooperador necesario da estratexia do PP".

O alcalde saíu ao paso da que cualificou coma "manipulación política" para "tentar enredar con este asunto e confundir á veciñanza" sobre o seu posicionamento "que foi sempre claro e diáfano de oposición, xunto aos veciños, á instalación do Parque Eólico Os Cotos".

Cubela lembrou os "desinformadores que actúan de mala fe" que el foi quen convocou un Pleno Extraordinario do Concello no que presentou unha declaración institucional de rexeitamento a esta instalación, e que sumou á oposición a este proceso de presentación de alegacións, "convoquei unha manifestación diante das portas do Concello", engade Cubela "e realicei unha xuntanza con preto de 700 veciños na que quedou máis que claro o noso rexeitamento".

Ademáis das alegacións, o BNG rexistrou unha moción para que a corporación municipal rexeite esta "nova agresión ao noso territorio". Neste sentido, Ernesto Filgueira criticou a "actitude pasiva do alcalde", que "non presentou alegacións nin a este parque nin aos de Pedra Longa e Cabanelas, que afectan á mesma zona de grande valor ambiental".

"Con esta actitude, Cubela ponse de xeonllos diante as directrices do seu partido e renuncia a defender os intereses dos veciños e veciñas e o noso medio natural e patrimonial", afirmou o nacionalista.

ASESORIA

Jorge Cubela informou que o Concello de Cerdedo-Cotobade trasladou aos asesores xurídicos e medioambientais o expediente do Parque Eólico Os Cotos "para que analicen a nova situación na que se atopa" despois de que apareceran publicadas no Diario Oficial de Galicia novidades sobre a súa tramitación administrativa ante a Xunta.

Tysgal é a empresa especializada en cuestións mediambientais que foi contratada polo Concello para redactar as alegacións presentadas pola administración local, comunidades de montes, colectivos sociais e veciños a título individual en contra deste proxecto.

Asimismo, o alcalde estase poñendo en contacto coas comunidades de montes afectadas para pulsar o seu parecer e recuperar as xuntanzas de traballo.