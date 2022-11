Ambulancias Civera responde ás acusacións da CIG e admite que o concurso do servizo foi "deficitario desde o principio"

Ambulancia da empresa Civera na avenida de Lugo, en Pontevedra © PontevedraViva

Ambulancias Civera respondeu, a través dun comunicado, ás acusacións realizadas pola CIG nas que acusaba á empresa de "cometer numerosas irregularidades" no servizo de ambulancias que se presta na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

A entidade, con sede en Valencia, responde as acusacións do uso de material caducado indicando que as ambulancias que prestan o servizo son novas e o material funxible tamén. Sinala que é "responsabilidade do técnico en emerxencias sanitarias a revisión da ambulancia e notificar calquera deficiencia que puidese haber nela". E, por tanto, consideran que entra nas funcións do persoal levar un control do material tanto a ausencia ou caducidade e notificalo aos seus superiores.

Sobre a existencia de ambulancias sen a Inspección Técnica de Vehículos (ITV) aclaran que "por temas técnicos hai unha discrepancia na interpretación legal do carrozado entre a empresa que carroza as ambulancias e os inspectores da ITV. Con todo, esta circunstancia non afecta en absoluto nin pon en risco a seguridade do condutor, dos pacientes que poidan ir na ambulancia nin tampouco ao resto de condutores ou viandantes".

En todo caso, lembran desde a empresa, cando un vehículo mostra deficiencias leves, a ambulancia debe de emendar as devanditas deficiencias nun período de tempo sen que teña prohibida a súa circulación. "Estas deficiencias non supoñen nin supuxeron xamais un risco para ninguén", engade a xerencia de Ambulancias Civera.

Sobre as inspeccións de traballo e da Garda Civil nas instalacións da empresa, tamén matizan que houbo unha inspección de traballo e de efectivos do SEPRONA da Garda Civil a instancia dos propios traballadores. Afirman que non existe ningunha sanción cara á sociedade e que as deficiencias detectadas foron emendadas en tempo e forma.

Sobre a roupa de traballo, explican que o propio comité de empresa seleccionou a roupa laboral atendendo á lei de prevención de riscos laborais vixente. Unha vez elixida, esixiron modificala por unha categoría superior, igualando á que existe no transporte sanitario urxente a nivel autonómica (061 de Galicia), que é o que se estivo repartindo esta mesma semana, segundo explica a empresa.

Alegan desde a xerencia que os traballadores elixiron a súa talla de roupa e sinalan que "realizar o traballo con roupa persoal non sabemos ata que punto mesmo podería considerarse sancionable e se contradi a lei de prevención de riscos laborais, polo que foi unha decisión suay, propia e en grupo. É dicir, orquestrada e manipulada desde o sindicato", en referencia á CIG.

Expresan tamén que desde abril de 2021, cando se iniciou a licitación, Ambulancias Civera dispón de todos os sistemas de salva escaleiras pero que "debido ao uso inadecuado, algunhas se atopan avariadas e en proceso de reparación". Tamén sinalan que os despachos de billetes xa están instaladas na base da empresa, negociando co comité de empresa a elección da zona.

Tamén explican que non coinciden os oitenta traballadores para o uso de dúas duchas. E sinalan que o 90% do persoal leva a ambulancia a casa sen pasar pola base, preguntándose "para que queren as duchas?".

Inciden en que Ambulancias Civera está a facer un grandísimo esforzo no tema de baixas laborais e afirman que, na reunión mantida hai dúas semanas cos sindicatos e a xerencia do SERGAS da área sanitaria de Pontevedra, encomiaron que se implantara a figura de catro padioleiros, que corre "a risco e ventura da empresa".

Numeran en 84 a cifra de traballadores no cadro de persoal asegurando que "na actualidade hai unha gran cantidade de traballadores de baixa laboral debido a que o sistema primario de saúde público galego non realiza ningún control sobre estas baixas alongándose máis do necesario e repercutindo nos gastos laborais".

A empresa asegura que Ambulancias Civera realiza esforzos importantísimos que está a realizar esta compañía para pesar que o SERGAS licitase "un concurso deficitario desde o principio". Por último, engaden que o comité de empresa e os sindicatos están a levar a cabo "constantes accións que dificultan excesivamente poder desenvolver a nosa actividade da mellor maneira posible, o que provoca que en ocasións non poidan cumprirse os pregos e o servizo ao paciente que merece".