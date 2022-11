O colexio de Lourido entre a vintena de seleccionados de toda Galicia para participar no programa "Recíclate con Sogama"

Illa de reciclaxe nun centro educativo © Sogama

Un total de 20 centros escolares de primaria das catro provincias galegas, entre eles o CEIP de Lourido, foron seleccionados para participar este curso académico no programa "Recíclate con Sogama" 2022-2023, cuxo obxectivo é promover a reciclaxe nos propios centros educativos e propiciar a práctica da estratexia dos tres erres (redución, reutilización e reciclaxe).

Cada un deles desenvolverá o seu propio proxecto de reciclaxe, contando para iso cos coñecementos e asesoramento de Sogama, ademais dos medios materiais e divulgativos dispensados pola empresa pública.

DOTACIÓN DE MEDIOS E SEGUIMENTO

A execución dos traballos dará comezo estes días cunha primeira visita dos educadores da Sociedade Galega do Medio Ambiente a todos os centros participantes co fin de recabar datos iniciais, coñecer a bagaxe do alumnado en xestión de residuos e os obxectivos do equipo docente.

Antes de concluír o ano, a compañía subministrará aos colexios as denominadas illas de reciclaxe, conformadas cada unha por tres contedores con capacidade para 120 litros (amarelo, para envases de plástico, latas e briks; azul, para papel e cartón; e xenérico, para a fracción resto).

Así mesmo, os que dispoñan de servizo de comedor ou ben xeren unha cantidade importante de materia orgánica e que conten, ademais, con terreo (horta, xardín e/o terras de cultivo) no que aplicar o compost resultante, entregaráselles un composteiro, con capacidade para uns 400 litros, co que poderán elaborar abono natural e pechar o ciclo de aproveitamento do residuo orgánico.

Adicionalmente, Sogama remitirá aos centros material didáctico e divulgativo de apoio, así como material lúdico para afianzar o apreso dunha forma amena e divertida.

A previsión é que, en xaneiro de 2023, tras as vacacións do Nadal, os monitores viaxen de novo a cada centro para impartir sesións formativas presenciais, posibilitando que alumnos e docentes poidan consultar as súas dúbidas e trasladar os seus comentarios ou observacións.

En torno ao mes de marzo, os educadores regresarán ás aulas para constatar a evolución dos proxectos, corrixir posibles erros e/ou reconducir determinados aspectos. Esta nova visita será aproveitada para realizar talleres, comprobar ao mesmo tempo o grao de coñecementos adquiridos polos pequenos e motivalos a que dean traslado dos mesmos á súa contorna familiar e social máis inmediata, exercendo o papel de embaixadores e prescritores da reciclaxe, de tal forma que os bos hábitos na escola teñan continuidade no fogar e tempo de lecer.

Xa cara a maio, e coincidindo coa última visita aos colexios, procederase á caracterización dos contedores que conforman as illas de reciclaxe a fin de cuantificar os elementos propios e impropios, é dicir, o grao de acerto ou erro á hora de seleccionar os refugallos e introducilos nos recipientes correspondentes para garantir o seu posterior reciclado. De feito, e dada a importancia desta correcta separación, os resultados desta mostraxe computarán na avaliación final dos vinte proxectos.

AVALIACIÓN

Culminado o curso, os colexios deben presentar unha memoria das súas iniciativas a través da aplicación informática do Plan Proxecta a fin de que sexa avaliada conxuntamente por Sogama e a Consellería de Educación.