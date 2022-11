Xogos na rúa converte o barrio da Moureira no escenario da procura dun tesouro

Xogos na rúa no barrio da Moureira © Concello de Pontevedra Animadores dos Xogos na rúa © Concello de Pontevedra

A Moureira foi na tarde deste sábado, 26 de novembro, escenario dunha divertida aventura. A nova cita de Xogos na Rúa retou os nenos e maiores (ás familias participantes) a atopar un tesouro agochado no antigo barrio mariñeiro da cidade, berce de xente brava e traballadora vencellada ao mar, mais tamén dalgún pirata como o afamado Benito Soto.

A partir das 17.00 horas os participantes tiveron por diante un máximo de dúas horas para acadar o obxectivo. Un mapa, probas e pistas axudounos nun percorrido, no que a diversión estivo asegurada.

Xogos Na Rúa Efecto PO2 son unhas xornadas lúdicas - promovidas pola Concellería de Promoción da Cidade, dirixida por Anabel Gulías- que convidan ás familias a ocupar distintas rúas e prazas da cidade co dobre obxectivo de converter o espazo público nun punto de encontro lúdico e interxeracional no que compartir xogos, risas e diversión e, por outra banda, nun escenario ideal para estreitar lazos de amizade, xerar empatía e solidariedade entre a veciñanza e construír barrio.

DÚAS PROPOSTAS MÁIS ANTES DE FIN DE ANO

Ao 2022 aínda lle queda un mes por diante e aos Xogos na Rúa dúas citas máis antes do remate do ano - o 11 e 27 de decembro-, nas poderán participar, como sempre, familias ou grupos de amizades cando menos cun neno maior de 3 anos e menor de 12 anos e unha persoa adulta ao cargo (nai, pai, curmán, avoa, irmán maior,...). É recomendable que o equipo teña un mínimo de 3 persoas, co fin de que poidan participar dun xeito activo en todas as propostas.