O banco de Alimentos espera recadar 300.000 quilos de alimentos en Pontevedra

A madriña para a Gran Recollida 2022 do Banco de Alimentos, Alba Lago participou este sábado como unha voluntaria máis recibindo doazóns de produtos non perecedoiros no Supermercado Froiz da rúa Echegaray.

"É un momento moi difícil para todos ", indicou a xornalista de Telecinco, que animou á cidadanía para facer "un esforzo", sempre na medida do posible, "granito a granito" para conseguir recadar 300.000 quilos de alimentos en toda a provincia.

Pola súa banda, o presidente da Fundación Provincial Banco de Alimentos, Iván Martínez, mostrou a súa confianza en poder alcanzar devandito obxectivo, xa que de logralo, "estariamos a cubrir as necesidades básicas de máis de 20.000 persoas vulnerables, polo menos, ata a primavera de 2023".

A Gran Recollida 2022 comezou este venres non só na provincia e en España, se non, tamén en distintos países europeos. A maior acción solidaria do Banco de Alimentos está a desenvolverse dunha maneira óptima sen incidencias de ningún tipo.

Máis de 130 supermercados da provincia de Pontevedra participan na campaña impulsada e organizada pola Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) co lema #comernopuedeserunlujo