A ONCE saca a licitación por 1,2 millóns a segunda fase da urbanización dos seus terreos en Campolongo

O Boletín Oficial da Provincia publicou este venres o anuncio de contratación da segunda fase das obras de urbanización do ámbito delimitado polas rúas de Luís Braille, Santa Lucía e o Camiño das Abilleiras e o Instituto Torrente Ballester da cidade de Pontevedra promovidas pola Organización Nacional de Cegos Españois (Once).

O proxecto de Urbanización desta segunda fase das obras de urbanización dos solos da ONCE en Campolongo foi redactado polos arquitectos, Eugenio Jiménez Passolas, Gustavo Pérez Álvarez e Amador Rey Camiño.

O orzamento de execución material das obras ascende a 1.249.103 euros, sen incluír o IVE.

A partir da publicación do anuncio ábrese o prazo de 15 días naturais para que as empresas licitadoras presenten as súas ofertas.