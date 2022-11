Os donos comunican aos inquilinos que deben abandonar o edificio número 11 de Michelena

O próximo 31 de xaneiro o Espazo coworking Arroelo deberá abandonar o seu piso no número 11 da rúa Michelena, segundo notificoulle a empresa Hercor Investimentos.

Esta mesma comunicación foi remitida ao resto de inquilinos deste inmoble onde teñen oficinas unha construtora, unha clínica dental, unha escola deportiva ou unha asesoría entre outras actividades profesionais aí situadas.

Meses atrás, os plans da propietaria do inmoble atopáronse coa negativa de Patrimonio da Xunta á solicitude de derriba deste edificio.

Patrimonio insiste en que, a pesar de que o inmoble non está protexido, está afectado pola declaración como BIC do Santuario da Peregrina. En concreto, a protección do templo impide cambiar a fisionomía do perímetro que lle rodea e, no caso concreto deste edificio, o informe técnico conclúe que, tiralo e deixalo como un solar, non é unha opción aceptable segundo a normativa patrimonial.

A empresa Hercor Investimentos si conta con licenza de demolición aprobada para o outro edificio afectado, o situado en Gutiérrez Mellado 3 na entrada das Galería Oliva, ao non ter ningún tipo de protección urbanística. A reconstrución deste ámbito abarcaría a ambos os espazos.