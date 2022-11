Detido un atracador que tentou asaltar un banco de Vilaboa con spray e unha pistola simulada

A Garda Civil detivo na mañá deste venres un home como presunto responsable dun atraco frustrado nunha sucursal bancaria da zona do Toural, en Vilaboa.

Fontes oficiais da Garda Civil confirmaron a detención e o intento de atraco mentres que outras fontes non oficiais indicaron a este xornal que o atracador utilizou no seu intento de asalto un spray e unha pistola simulada.

O atraco ocorreu pasadas as oito da mañá deste venres en Vilaboa e, nada máis ter constancia do ocorrido, a Garda Civil despregou un dispositivo de procura que permitiu a localización e detención do sospeitoso na localidade de Arcade, en Soutomaior.

Unha vez detido, o home foi trasladado á Comandancia da Garda Civil de Pontevedra á espera da súa posta a disposición xudicial.