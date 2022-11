O hotel de natureza co que Pepe Vieira quere redondear a súa experiencia gastronómica

Pepe Vieira, nunha das habitacións do seu hotel © PontevedraViva Pepe Vieira, na cociña do seu restaurante © EFE / Salvador Sas Pepe Vieira, na cociña do seu restaurante © EFE / Salvador Sas

Nunha fase de "apertura branda" previa á súa inauguración, prevista para principios de 2023. Así se atopa o ambicioso proxecto co que Pepe Vieira busca que os seus comensais poidan completar a experiencia gastronómica que ofrece no seu restaurante de Raxó.

O cociñeiro, recentemente chegado de Toledo de recoller a segunda Estrela Michelin, quixo avanzar os detalles deste proxecto co que "seremos un restaurante con hotel" e non ao revés, como adoita ser práctica habitual no sector.

Será un hotel "deconstruido", segundo palabras do seu responsable, con catorce habitacións repartidas en bloques individuais aos pés do restaurante, nunha ladeira montañosa con vistas privilexiadas sobre a ría de Pontevedra.

"O que quixemos facer é un espazo que estivese integrado na natureza e fora continuador da experiencia do restaurante", apuntou Pepe Vieira, que explicou que as habitacións están conectadas entre si mediante sendeiros naturais.

Cada habitación, que ten cama para dúas persoas, ten unha ampla ventá que permite "que che chegue todo o exterior", de forma que os seus hóspedes teñan a sensación de que están aloxados no medio da propia natureza e poidan admirar as vistas.

Así, buscan que os seus ocupantes "sintan que están apartado de todo o demais, que estás ti só nunha habitación e en contacto coa natureza", resumiu o chef pontevedrés.

Esta non é a única novidade na que el e o seu equipo estiveron traballando ao longo destes últimos meses, xa que o restaurante conta agora cunha cociña de I+D, adxacente á de uso diario, ou unha impresionante adega de viño na súa planta baixa.

Tras 22 anos de traballo, Pepe Vieira séntese orgulloso de obter esta segunda Estrela Michelin porque "recoñece a nosa maneira de facer as cousas". Este paso, segundo sostivo, "foi sempre unha espiña cravada" que querían sacarse.

"Desde hai anos estabamos xa nun nivel que considerabamos que o estabamos pelexando moi duro. Conseguilo para nós é tocar moi arriba, é o premio a todo o esforzo de todos estes anos", subliñou.

Pepe Vieira insiste en que os recoñecementos logrados pola cociña galega, con dezaseis restaurantes con Estrela Michelin, "sitúanos moi arriba na elite", o cal supón tamén "moita responsabilidade" nun sector que cambia "a velocidade de vertixe".

Entre todos, sinalou, "temos que comprometernos a levar a gastronomía galega ao top mundial porque o merece", porque considera que Galicia "ten cultura gastronómica e todos os ingredientes para chegar moitísimo máis lonxe".