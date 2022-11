Pontedetapas anima de novo os fogóns da hostalería local

Roteiro inaugural de Pontedetapas © Mónica Patxot Roteiro inaugural de Pontedetapas © Mónica Patxot Roteiro inaugural de Pontedetapas © Mónica Patxot

Pontedetapas xa está de volta. Tras dous anos de parón pola pandemia, o principal certame gastronómico de Pontevedra reclama o seu protagonismo. Faino da man de 25 locais de hostalería da cidade que ofrecerá aos clientes un total de 26 elaboracións.

O evento arrancou cun paseo inaugural no que participaron os edís Yoya Blanco e Iván Puentes e o presidente de Hoempo, a asociación de hostaleiros de Pontevedra, Daniel Lorenzo, que probaron as tapas propostas por Gumer, Bocarte e La culpa de la gula.

Os pontevedreses poderemos degustar as propostas dos participantes ata o 4 de decembro. Haberá, como todos os anos, un pasaporte que, mediante o seu selado, permitirá acceder a agasallos directos, ceas para dúas persoas ou lotes de cervexa.

Todas as tapas teñen un prezo de venda ao público de catro euros e cada negocio estableceu un horario concreto para o servizo das tapas.

As tapas e os locais que participan este ano son:

Ultramar : Mexillón nunha mariñeira, cremoso de apionabo e mollo de herbas frescas

: Mexillón nunha mariñeira, cremoso de apionabo e mollo de herbas frescas Loaira Xantar : Trasmallos entre neboeiro

: Trasmallos entre neboeiro Umami Poke Restobar : Allegra (opción vegana)

: Allegra (opción vegana) Pintxoviño : Taquiño de atún

: Taquiño de atún A Gramola : Brioche de carrilleira

: Brioche de carrilleira Bar Karma : Tortilla Kármica (vegana)

: Tortilla Kármica (vegana) Tabula Rasa : Viva México... Gambones!

: Viva México... Gambones! A Fervella : Ensaladilla de polbo

: Ensaladilla de polbo La Buena Vida : Tapita churraskiña con tapas lokas

: Tapita churraskiña con tapas lokas Adega dos Avós : Tortilla de polbo

: Tortilla de polbo La Culpa de la Gula : Bolo de vento de txangurro con crema de wakame, fideos fritos e katsuobushi

: Bolo de vento de txangurro con crema de wakame, fideos fritos e katsuobushi Gumer : Canelóns de xarrete de vaca galega

: Canelóns de xarrete de vaca galega Bocarte : Ovella que bala...

: Ovella que bala... Meu e Teu : Fazulas en salsa de mencía

: Fazulas en salsa de mencía El Cafetín (La Gastroteca) : VacaLao 'Do cru ao cocinao'

: VacaLao 'Do cru ao cocinao' Café Central : Delicia galega

: Delicia galega Soulbeer : Ínfulas de pataca ao medio polo

: Ínfulas de pataca ao medio polo Lulo Gastrogrill : Mini bourbon BBQ burger

: Mini bourbon BBQ burger Casa Verdún : Gofre de outono

: Gofre de outono Sirius Bar : Burger sirius

: Burger sirius Padal da Santiña : Morde millo e Porrogreen

: Morde millo e Porrogreen Cre-Cottê : Bocadito crujiente de langostino

: Bocadito crujiente de langostino Icewolf : Momos de cocido galego en caldo dashi

: Momos de cocido galego en caldo dashi Pontegrill : Celta caribeño

: Celta caribeño Cafetería Sonata: Novembro salgado

Pontedetapas estreará este ano un novo sistema de votación dixital, no que as puntuacións de cada tapa se realizarán a través dun código QR personalizado dispoñible en cada local.

O concurso concederá galardóns en dúas categorías: a de Mellor Tapa Creativa, na que se ponderarán valores gastronómicos como a innovación, a técnica, a presentación e a orixinalidade; e a de Mellor Tapa Tradicional, valorando as receitas tradicionais, a utilización de produtos de proximidade e a identidade gastronómica galega.

Haberá dous premios para cada categoría e o primeiro premio do público na categoría de Tapa Creativa terá o recoñecemento de Tapa de Pontevedra, o que lle permitirá representar á cidade na final do #deTapasxGalicia, o certame organizado pola Axencia de Turismo de Galicia, no que competirán as tapas gañadoras dos concursos de tapas das sete cidades.