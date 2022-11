Apéase na AP-9 para tentar agredir un condutor e golpéalle o retrovisor do coche

A Garda Civil de Pontevedra mantén a condición de investigado a un veciño de Pontevedra de 33 anos que detivo o vehículo en beiravía da autoestrada AP-9 e apeouse para tratar de interceptar a outro vehículo, ao que finalmente rompeu o espello retrovisor dereito dunha puñada.

O condutor recoñeceu os feitos, que están gravados nunha cámara de control de tráfico, e citóuselle como investigado por dous delitos, un contra a seguridade viaria por xerar unha conduta de perigo poñendo en grave risco a circulación e outro de danos.

Todo ocorreu o pasado 30 de outubro e a Garda Civil tivo coñecemento do ocorrido a través do condutor do outro vehículo, que se presentou nas dependencias do subsector de Tráfico para denunciar o ocorrido.

O outro conduto interpúxose no seu camiño á altura do inicio do carril da saída 129 na AP-9 (Pontevedra-Norte) en Pontevedra, pero todo empezara uns dous quilómetros máis atrás, cando el circulaba polo carril esquerdo, adiantando a outros vehículos, e o vehículo do outro condutor precedíao.

Segundo a denuncia, o outro vehículo comezou a facerlle insistentemente sinais coas luces para que se apartase e, cando finalizou o adiantamento e incorporouse ao carril dereito, ao chegar á súa altura, fíxolle xestos chegando a realizar manobras "como de querer sacalo da estrada".

O Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (GIAT) do subsector de Tráfico iniciou unha investigación e contactou co centro de gravación de imaxes da AP-9.

Nas inmediacións hai unha cámara e nela obsérvase e confírmase que o condutor agora denunciado baixouse do vehículo irrompendo na calzada, obrigou unha furgoneta que pretendía tomar a saída da AP-9 polo devandito punto a realizar unha manobra para esquivalo e cortou a traxectoria do vehículo do denunciante para propinarlle un lapote no espello retrovisor ao lado dereito.

A cámara tamén recolle que despois volveu introducirse no seu vehículo e abandonou o lugar.

O caso lévao agora o Xulgado de Garda de Pontevedra.