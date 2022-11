A Subdelegación ensina aos veciños de Vilaboa a relacionarse coa Administración de forma dixital

© Subdelegación do Goberno

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, presentou este mércores na parroquia de Figueirido, en Vilaboa, o plan "A Administración Cerca de Ti" que achegará as ferramentas da administración dixital a 33 concellos da provincia.

O Concello de Vilaboa é a primeira parada desta iniciativa, enmarcada nas políticas de reto demográfico, do Ministerio de Política Territorial en colaboración coa Federación Española de Municipios e Provincias e que permite avanzar na eliminación da fenda dixital.

"Achegamos a Administración do século XXI ás vilas, poñéndoa directamente ao servizo dos veciños e veciñas, para fortalecer a cohesión social e territorial e reforzar a igualdade de oportunidades", sinalou a subdelegada ao tempo que destacou que en Pontevedra beneficiaranse desta iniciativa case 136.000 persoas. En total, en Galicia beneficiaranse 640.000 persoas.

Maica Larriba supervisou na Casa da Cultura de Figueirido a primeira sesión deste programa. Fíxoo acompañado polo alcalde do Concello, César Poza.

"Buscamos que o Estado estea máis presente no territorio e, en particular, nos municipios menos poboados. Que ninguén se senta desprazado á hora de realizar trámites telemáticos e que a cidadanía dispoña da información adecuada para as súas xestións coa Administración", detallou Larriba.

O Plan seguirá un calendario establecido en cooperación cos concellos. Cada semana, funcionarios das Subdelegacións desprazaranse a estas localidades, todas elas cunha poboación inferior a 8.000 habitantes, para ensinar ás persoas interesadas a relacionarse coa Administración de forma dixital, resolver dúbidas e tramitar, entre outros, o certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre imprescindible para moitas xestións e que só se pode tramitar na presenza física da persoa que o solicita.

Actualmente, a Administración Xeral do Estado ofrece a posibilidade de realizar de xeito dixital a maior parte das xestións e das comunicacións con seus departamentos. Dende trámites básicos como as prestacións, o pago de impostos, permisos de condución, aboamento de taxas públicas, solicitudes de axudas ao estudo ou certificados de vida laboral, ata a solicitude de subvencións, que en moitos casos só se pode xestionar telematicamente.

O catálogo de servizos electrónicos da Subdelegación do Goberno en Pontevedra ofrece 125 trámites de xeito telemático, entre os que se atopan xestións relacionadas cos servizos de Estranxeiría; pago de taxas; comunicación de mobilizacións; validación de títulos universitarios estranxeiros ou a presentación de queixas ou suxestións ante a Administración.