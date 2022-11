Reunión do Concello de Poio con Monbus para tentar mellorar o servizo de transporte no municipio

A tenente de alcalde e edil de Participación Veciñal e Turismo de Poio, Silvia Díaz, e o concelleiro de Urbanismo e Promoción Económica, Gregorio Agís, reuníronse con responsables da empresa Monbus para analizar a situación do transporte colectivo.

Trátase dun encontro solicitado polo goberno local para solicitar melloras nas frecuencias e en cuestións como a situación das paradas e a información de horarios.

Os responsables municipais afirman que estas demandas recollen as inquietudes "que nos transmitiron os veciños e veciñas en diferentes reunións previas".

Ambos os dous valoran como positivo o encontro afirmando que os representantes de Monbus mostraron a súa predisposición para estudar cuestións como a ampliación de frecuencias do transporte.

"Na actualidade o servizo de transporte público en Poio é moi deficitario e non cobre, nin moito menos, as necesidades dos e das usuarias, especialmente tendo en conta a poboación e que Poio xa está plenamente consolidado como un destino turístico de referencia. De feito, estas demandas tamén son trasladadas desde este sector", explicaron desde o Concello de Poio.

Ademais unha mellora deste servizo favorecería a redución do uso do vehículo particular, que supón o 80% dos desprazamentos que realiza actualmente a poboación, o que permitiría aliviar a presión en zonas como a PO-308 onde "a densidade de tráfico rodado é moi alta, sobre todo no verán e en núcleos como San Salvador ou Combarro".