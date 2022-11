Como escintilar en Nadal cunha pel rexuvenecida?

Quirónsalud Miguel Domínguez ofrece tratamentos para lucir unha pel rexuvenecida e luminosa © Quirónsalud Tratamento minimamente invasivo sobre a pel do rostro © Quirónsalud

Rexuvenecer o rostro, reducir engurras e mostrar un aspecto máis radiante cunha pel luminosa, firme e descansada é posible con tratamentos minimamente invasivos e de efecto flash.

"Coa chegada das festas de Nadal temos máis actos sociais e familiares e moitas persoas queren tratar a súa pel para que esta luza máis rexuvenecida e luminosa" explica a doutora Virginia Archanco, do hospital Quirónsalud Miguel Domínguez.

Aínda que cada caso debe ser analizado de maneira personalizada, a doutora Archanco recoméndanos "catro tratamentos sinxelos e con resultados moi naturais: o microneedling, a mesoterapia facial, a toxina botulínica e o ácido hialurónico" sinala Archanco.

MICRONEEDLING, ESTÍMULO AO COLÁXENO

É un dos tratamentos máis demandados porque estimula a produción de colágeno e conséguese unha maior penetración de activos. Para aplicalo "usamos un pequeno rodete que posúe micro agullas nun extremo e a profundidade coa que traballan pode graduarse segundo a pel e o obxectivo que queiramos conseguir" explica a doutora Virginia Archanco.

Antes de aplicalo, é necesario realizar unha limpeza da pel. Ademais, este tratamento pódese complementar coa aplicación de despigmentantes, reafirmantes ou antioxidantes para dar resposta ás necesidades de cada caso. Deste xeito, estamos a rexuvenecer a pel e conseguindo restaurar os déficits que teña. A nosa experiencia dinos que é recomendable realizar varias sesións no intervalo dun mes, deste xeito, obtéñense os mellores resultados con esta técnica.

MESOTERAPIA, UN EXTRA EN LUMINOSIDADE

A mesoterapita facial é un tratamento rexuvenecedor que se consegue administrando microinxeccións practicamente indoloras nas que "para cada persoa preparamos un complexo personalizado de vitaminas e minerais e así cubrimos as súas necesidades específicas", explica a doutora Archanco.

Este tratamento é óptimo para "nutrir, hidratar e protexer a pel. E desde logo, un aliado excelente previo a un evento para que a pel luza radiante pola súa achega extra de luminosidade".

REDUCIR AS LIÑAS DE EXPRESIÓN

A toxina botulínica é a solución máis indicada para atenuar as liñas de expresión. "Aplicámola realizando infiltracións superficiais para que relaxe os músculos que provocan a engurra e o resultado é un aspecto facial terso e rexuvenecido" indica Archanco. Este tratamento realízase de forma ambulatoria e sen anestesia, xa que é indoloro. "Os seus efectos empezan a notarse 3 días despois da aplicación, o organismo absórbea e elimínaa e os seus beneficios poden durar entre 4 e 6 meses".

RECUPERA VOLUME CON HIALURÓNICO

Para substituír o volume dos tecidos e evitar que o rostro se «caia» utilízanse recheos inxectables, formados por un xel que contén ácido hialurónico, un composto presente de forma natural no noso organismo e que retén a humidade.

Permiten corrixir as liñas ao redor do nariz e a boca e tamén aumentar o volume e perfilado dos beizos. Nalgúns casos, o uso de recheos máis densos e reticulados insérese un pouco máis profundo na pel cunha pequena cánula para encher pregos profundos e mellorar áreas específicas da cara, como os pómulos.

COMBINAR TRATAMENTOS, O MÁIS EFECTIVO

A solución máis efectiva para o rexuvenecemento do rostro é realizar unha combinación de tratamentos que sexan complementarios, "na consulta analizamos as necesidades de cada persoa e propoñemos as alternativas que mellor se axustan ás súas necesidades" subliña a doutora Virginia Archanco.

Por exemplo, "nunha gran maioría dos casos optamos por unha combinación da toxina botulínica que aplicamos na fronte, os ollos e o cello co ácido hialurónico para pómulos ou comisura dos beizos". "Deste xeito, conseguimos un aspecto natural de rexuvenecemento do rostro e un sorriso sen engurras", sinala Virginia. O tratamento inclúe consulta informativa, sesión de aplicación e consulta de seguimento. "A partir do terceiro día vense os primeiros resultados e, en dez días, o resultado definitivo".

* Consulta información sen compromiso: www.quironsalud.es/migueldominguez/es/cartera-servizos/unidade-medicina-estetica