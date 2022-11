Pontevedra prevé gastar cinco millóns anuais na factura da luz

Case cinco millóns de euros, máis do dobre do que pagaba en 2021, antes de que o custo da electricidade se disparase de maneira esaxerada. É o que prevé gastar, a partir do próximo ano, o Concello de Pontevedra na subministración eléctrica municipal.

Así consta na licitación do novo contrato, que recolle un custo anual de 4,9 millóns para toda a iluminación pública, as dependencias de titularidade municipal e os colexios. O Concello estima que os novos prezos entren en vigor o próximo 1 de xaneiro.

A este contrato, que segundo recolle o prego técnico terá unha duración dun ano máis outro de prórroga, só poderán presentarse as compañías comercializadoras de enerxía eléctrica que xa existen no mercado, que serán valoradas fundamentalmente en base ao prezo que oferten.

Outro dos criterios que se destacarán será a garantía de que a enerxía eléctrica que se forneza a Pontevedra proceda de enerxías renovables ou de coxeración de alta eficiencia.

ILUMINACIÓN PÚBLICA, A MAIOR FACTURA

Segundo os rexistros históricos de consumo e as novas tarifas, os técnicos municipais estiman que o principal gasto eléctrico en 2023, con case 3,3 millóns de euros, corresponderase coa iluminación pública de todo o municipio.

Outros 982.000 euros destinaranse ao pago dos recibos da luz nas dependencias administrativas e instalacións deportivas, mentres que a electricidade nos colexios e escolas infantís supoñerá un gasto de 428.000 euros.

Para o Pazo da Cultura e o Teatro Principal, pola súa banda, prevese un gasto de 295.000 euros.