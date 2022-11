Abren un sartego do século XV en Vilagarcía na busca do rastro de Colón

Apertura do sartego de Xohán Mariño de Soutomaior © EFE / Salvador Sas Apertura do sartego de Xohán Mariño de Soutomaior © EFE / Salvador Sas

Un sepulcro selado desde 1496 converteuse nunha peza crave para poder confirmar as investigacións que apuntan á orixe galega de Cristóbal Colón e, para iso, exhumáronse os restos do seu 'inquilino': Xohán Mariño de Soutomaior.

Este relixioso, enterrado desde finais do século XV na igrexa de San Martiño de Sobrán, en Vilaxóan (Vilagarcía), tería unha relación de parentesco co propio Colón, segundo as teorías que emanan de documentación achada en Galicia.

Por iso é polo que os investigadores da Universidade de Granada, en colaboración coa asociación Colón Gallego, solicitasen permiso para exhumar este enterramento e poder cotexar o ADN que poida conservarse co material xenético do conquistador español.

Os traballos, que estiveron supervisados pola antropóloga forense Inmaculada Alemán e o arqueólogo Antonio Castro, leváronse esta mañá baixo a atenta mirada de numerosos curiosos e unha multitude de medios gráficos.

Ao longo dos últimos días, os expertos comprobaron que o sepulcro conservaba aínda a argamasa e as cuñas de madeira do enterramento orixinal, polo que confían en que os restos que apareceron no seu interior poidan ter ADN viable que se poida cotexar.

Retirar a tapa do sartego, que pesaba preto de dúas toneladas, foi unha das labores máis complexos de todo este proceso que, ademais, tívose que realizar con sumo coidado ante a protección patrimonial do templo de orixe románico no que se atopaba.

Os ósos achados no seu interior, entre eles partes fundamentais como un cranio fracturado, as mandíbulas ou os fémures, serán agora analizados no laboratorio universitario de Granada.

Alí estudarán tamén a trintena de restos óseos achados na escavación realizada semanas atrás no atrio da igrexa vella de San Salvador de Poio, onde segundo os estudos poderían ser enterrados outros familiares de Colón.