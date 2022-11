Estrella Galicia presenta a embalaxe que non existe

Estrella Galicia anunciou a próxima chegada dun novo formato sen ningunha embalaxe nas súas packs de latas © Corporación Hijos de Rivera

Como parte do seu inconformismo na xeración dun impacto positivo cada vez maior, Estrella Galicia anunciou a próxima chegada dun novo formato sen ningunha embalaxe nos seus packs de latas para seguir o camiño da redución de envases: o No Pack prescinde do cartón que as recubre, avanzando con paso firme na minimización os residuos e a pegada de carbono.

Con este formato, a marca aposta de novo pola innovación substituíndo o cartón dos seus packs por unicamente uns puntos de cola que serven de unión entre as seis latas.

Se xa non contaba con argolas de plástico –que nunca foran utilizadas en ningún dos seus packs– e empregaba soamente cartón 100% reciclable. Grazas a este novo sistema, a cervexeira galega segue quitando embalaxe: prescinde por completo del, o que reducirá nun 40% a pegada de carbono de cada un dos seus packs de seis.

Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, sinala que "a nosa ambición é facer as cousas sempre mellor, buscando novas formas de xerar un maior impacto positivo. Traballamos constantemente para lograr que os nosos produtos sexan cada vez máis respectuosos coa contorna, innovando en diferentes aspectos que nos axuden a minimizar os residuos e a pegada de carbono vinculados á nosa actividade. O No Pack é o exemplo perfecto que resume o noso propósito de non conformarnos. Cremos que a mellor embalaxe para o planeta é o que non existe".

Esta novidade, que chegará aos lineais progresivamente, afectará aos packs de latas de 6x25 cl e 6x33 cl de Estrella Galicia Especial. Despois, farase extensivo á Estrella Galicia 0,0, a 1906 Reserva Especial e a Rede Vintage.

Xunto a este No Pack para os paquetes de seis latas, a compañía anunciou en paralelo outros cambios para minimizar os residuos tamén en formatos máis grandes: o filme que recubre os packs de 12 e 24 latas será substituído por papel 100% reciclable. Con iso, a compañía eliminará todo o plástico secundario de todos os seus formatos en lata.

O deseño deste novo formato –implementado por KHS, compañía especialista na fabricación deste tipo de envases en packs tanto de latas como de botellas RPET– supón a adopción dun sistema que responde o desexo da compañía por seguir avanzando no camiño da sustentabilidade, buscando as opcións máis conscientes co coidado do planeta e a contorna.

Este lanzamento enmárcase dentro da estratexia de impacto positivo de Hijos de Rivera, un ambicioso plan que conxuga a rexeneración do planeta, o coidado das persoas, o orgullo pola orixe e o traballo conxunto cos aliados. Grazas a medidas como o No Pack, a compañía continúa avanzando en medidas que permitan loitar contra a emerxencia climática.