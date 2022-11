A centenaria Amanda Durán preside a comida da terceira idade de Campo Lameiro

A centenaria Amanda Duran preside a comida da terceira idade de Campo Lameiro © Concello de Campo Lameiro Comida da terceira idade de Campo Lameiro © Concello de Campo Lameiro

Amanda Durán Fontenla, unha veciña de 101 anos presidiu esta fin de semana a vixésimo segunda Xuntanza da Terceira Idade organizada polo Concello de Campo Lameiro no pavillón municipal de deportes co fin de que os maiores de 60 anos puderan protagonizar un xantar de confraternidade, o primeiro destas características que se celebra no municipio despois das restricións impostas pola pandemia da covid-19.

Como acto previo, os participantes asistiron a unha misa cantada oficiada polo cura párroco Fermín Santiago Iglesias, e que estivo amenizada pola Coral Polifónica de Campo Lameiro.

A continuación, tivo lugar o xantar de confraternidade no que puideron participar persoas maiores de 60 ano e pensionistas de invalidez empadroados no concello cun prezo especial por persoa de 10 euros. No caso de non estar empadroados, o prezo do prato foi de 32 euros por asistente.

O xantar foi servido polo equipo de cátering de Pulpería A Fuchela e o baile de sobremesa correu a cargo do dúo Caché que animou a tarde de choiva con música e pezas habituais dos repertorios verbeneiros que soen bailar o asistentes.

Antes de procederse ao baile, o alcalde, Carlos Costa, agradeceu a presenza aos asistentes e aproveitou para facer entrega duns agasallos conmemorativos a varios veciños presentes, entre eles á centenaria Amanda Durán Fontenla.

A outra centenaria residente no municipio, María Fontenla Silva, de Paredes e que cumpriu 101 anos o 4 de novembro, tamén foi obxecto dunha homenaxe no seu domicilio, a onde se trasladou o alcalde Carlos Costa para facerlle entrega dunha placa, un ramo e un retrato nun cadro.

Tamén como novidade nesta ocasión, os asistentes puideron levarse gratuitamente unha fotografía conmemorativa do seu paso por este evento realizado pola “cámara máxica”, un novidoso Fotomatón instalado polo Concello na entrada do pavillón cun decorado na parte posterior para poder posar os asistentes a esta XXII Xuntanza da 3ª Idade e levarse, xa no momento, unha instantánea de recordo da súa participación nesta actividade.

Finalmente, sorteáronse entre os asistentes un total de 4 vales de 25 euros cada un para poder ser canxeados nos establecementos colaboradores do comercio local de Campo Lameiro por calqueira produto ou servizo.