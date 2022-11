Cero mortes en estradas, o propósito marcado no acto en recordo ás vítimas de accidentes de tráfico

A Subdelegación do Goberno conmemora o Día Internacional en Recordo ás Vítimas de Accidentes de Tráfico © Mónica Patxot A Subdelegación do Goberno conmemora o Día Internacional en Recordo ás Vítimas de Accidentes de Tráfico © Mónica Patxot

A Subdelegación do Goberno en Pontevedra acolleu este luns un acto conmemorativo en recordo das vítimas de accidentes de tráfico. Acompañada por representantes da Garda Civil e da Policía Nacional, así como de membros de asociacións de vítimas deste tipo de sucesos, a subdelegada Maica Larriba leu un manifesto co que marcou o obxectivo de acabar cos accidentes mortais nas estradas da provincia.

O terceiro domingo de cada mes de novembro celébrase o Día Mundial en Recordo das Vítimas de Accidentes de Tráfico. No que vai de ano, producíronse en Pontevedra once accidentes con once vítimas mortais. Aínda que as cifras son mellores que as do 2021, no que perderon a vida 21 persoas en 18 sinistros, Larriba asegura que "non estaremos satisfeitos ata que o número sexa cero".

No seu discurso, a socialista lembrou en primeiro lugar a todas as vítimas e aos seus familiares. "Só as familias coñecen o sufrimento", dixo a mandataria.

Tamén puxo en valor "a dedicación e entrega" dos axentes de Tráfico, dos servizos de emerxencias, dos traballadores de mantemento das estradas ou aos sanitarios que atenden aos feridos neste tipo de sucesos.

Do mesmo xeito, destacou o labor das asociacións de vítimas e o seu empeño na prevención de accidentes, así como na reinserción das persoas implicadas nos mesmos.

Co obxectivo de reducir ao mínimo os accidentes, desde a Subdelegación traballarán co firme compromiso de perseguir e castigar comportamentos incívicos e de poñer todos os medios posibles para investigar as causas dos accidentes e evitalos porque "cada morte na estrada é unha traxedia evitable", rematou Larriba.