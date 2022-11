Semana de control e inspección de furgonetas

Axente da Policía Local de Poio revisa unha furgoneta © Policía Local de Poio Transporte irregular dunha furgoneta en Poio © Policía Local de Poio Vehículo accidentado en Combarro © Policía Local de Poio

Desde o luns 21 e ata o 27 de novembro, a Policía Local de Poio desenvolverá unha campaña de colaboración coa Dirección Xeral de Tráfico para vixiar e controlar a circulación de furgonetas polo municipio.

Os axentes intensificarán as inspeccións sobre os vehículos que se dedican ao transporte de mercadorías. Comprobaranse as autorizacións e a documentación que presentan para a prestación do servizo.

Tamén se analizarán as condicións técnicas e elementos de seguridade do vehículo, tal e como recolle a normativa. Un dos aspectos máis importantes será a disposición da carga e os requisitos especiais que debe cumprir o condutor.

Segundo a Policía Local de Poio, os factores concorrentes máis habituais nos accidentes de tráfico protagonizados por furgonetas son a distracción, o alcol e o exceso de velocidade. Lembran que as condicións técnicas deficientes e a maior antigüidade dalgúns destes vehículos aumentan o risco de accidente, do mesmo xeito que a altura, as luces, o centro de gravidade ou a colocación da carga, entre outros factores.

ACCIDENTE SEN FERIDOS

Este sábado, ás 21.00 horas, segundo informa a Policía Local, rexistrábase un accidente de tráfico na Avenida dá Costa, na PO-308, en Combarro.

Unha saída de vía dun turismo provocou danos materiais e foi necesario que os axentes regulasen de forma alternativa o tráfico ata que o guindastre retirou ao vehículo da zona. O accidente saldouse sen feridos.

Desde a Policía Local lembran que é necesario incrementar a precaución ao volante principalmente durante as noites e con presenza de choiva, adecuando a velocidade ás condicións da vía.