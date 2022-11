Lembranza da loita exitosa emprendida hai 25 anos contra a construción da empacadora

Acto de conmemoración dos 25 anos do inicio da loita contra a empacadora prevista en Vilaboa © Colectivo Empacadora Non

"Hoxe non a terían permitido", afirma Xosé Feijoo ao lembrar a loita veciñal emprendida hai 25 anos contra a decisión política de instalar unha empacadora de residuos en Vilaboa cun impacto nas parroquias de Bértola e Figueirido. Feijoo lembra que foi intensa e que o pobo se levantou para defender intereses comúns.

A importancia de conservar a memoria foi a base da análise do encontro convocado este sábado por Feijoo que se celebrou, debido á choiva, no Centro Social de Figueirido. A defensa do espazo público como parte do pobo centrou as exposicións dos relatores: Gonzalo Sancho, presidente da asociación Vaipolorío; Paz Castro, que loitou no seu momento para evitar a creación dun polígono industrial no Monte Pituco; e Calros Solla, do colectivo Capitán Gosende, un defensor do patrimonio cultural, arqueolóxico e tamén histórico en Cerdedo-Cotobade e a súa contorna.

Todos eles destacaron a importancia da forza da poboación ante decisións inxustas que se adoptan a través de bandos e decretos-leis. No ano 1997, os residentes en Vilaboa enfrontáronse ao goberno local e á Xunta de Galicia, ambos os gobernados polo Partido Popular, contra o proxecto que contemplaba a recepción do lixo de trece municipios, entre eles Pontevedra e Vigo.

As parroquias convertéronse nun fervedoiro de tensión continua con presenza activa da Garda Civil ante a presión veciñal con persecucións aos representantes políticos, moito antes de que se coñecese o termo "escrache". Na memoria quedan tamén as imaxes de veciños "crucificados" sobre mastros ao bordo da estrada entre pancartas rexeitando a empacadora.

Feijoo lembra tamén a caixa de resistencia á que se sumaron de maneira solidaria todos os veciños co obxectivo de facer fronte ás numerosas sancións económicas impostas polas accións contra os dirixentes.

Co paso do tempo, a poboación logrou que o goberno da Xunta desistise de acometer o proxecto, unha vitoria que non queren que esquezan as xeracións máis novas porque, como sinalou Calros Solla durante a súa intervención, "un pobo afectado pola desmemoria é vulnerable fronte aos especuladores" e "hai máis posibilidades de que ou sigan machucando", sentenza Xosé Feijoo.