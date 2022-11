Peche da Rúa Campo Santo ata o mércores 23

Corte de tráfico previsto na Rúa Campo Santo © Concello de Pontevedra

O Concello de Pontevedra informa do peche da Rúa Campo Santo, situada no barrio da Parda, a partir do luns 21 de novembro.

Segundo informan desde o goberno local, a partir das 09.30 horas iniciaranse as obras na calzada que obrigan a pechar esta vía ao tráfico ata o mércores 23. O corte afecta o tramo comprendido entre as rúas San Amaro e Diego Sarmiento Acuña.

A Policía Local recomenda aos condutores que teñan que empregar esta zona da cidade que se desvíen polas rúas alternativas de Diego Sarmiento Acuña e Virxinia Pereira Renda.