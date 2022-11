Un incendio dun coche nun garaxe de Vilanova causa a morte de dous cans e danos materiais

Intervención dos Bombeiros de Ribadumia no garaxe incendiado en Vilanova © Protección Civil de Vilanova de Arousa Intervención dos servizos de Emerxencias no incendio no garaxe da vivenda en Cardalda © Protección Civil de Vilanova de Arousa

O servizo do 112 Galicia recibía ás 21.00 horas do venres 18 a chamada dun particular alertando do fume abundante que saía dun garaxe situado nun lateral dunha vivenda en Cardalda, no municipio de Vilanova de Arousa.

A mesma persoa sinalaba que non había persoas afectadas polo incendio pero si avisaba da posible presenza de lapas. Desde o 112 solicitábase a colaboración dos Bombeiros de Ribadumia e de Vilagarcía de Arousa; da Garda Civil; Policía Local e de Protección Civil de Vilanova de Arousa.

Os servizos de extinción lograron controlar por completo as lapas e daban por finalizada a intervención antes das 22.30 horas. Os Bombeiros de Ribadumia sinalaban que o lume provocou que ardese o garaxe ao completo, ademais de diversos útiles situados na contorna.

Protección Civil de Vilanova de Arousa informou a PontevedraViva da morte de dous cans que se atopaban no interior pola inhalación de fume. Os servizos de Emerxencias conseguiron salvar a outros dous que tamén se atopaban dentro da estancia.

Na intervención, os bombeiros lograron tamén rescatar un dos dous vehículos que se atopaban aparcados no interior do garaxe. Non se rexistraron danos persoais derivados do incendio orixinado nun deses turismos.