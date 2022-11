Hai vida despois dos 40... tamén na moda: unha pontevedresa de 52 anos, Miss España Sénior

Isa, Miss España Sénior, durante o certame © María Isabel Iglesias Laíns Isa, Miss España Sénior, durante o certame © María Isabel Iglesias Laíns Isa, Miss España Sénior, durante o certame © María Isabel Iglesias Laíns

No mundo da moda, como no do cinema ou calquera industria que prime o aspecto físico, as mulleres adoitan perder visibilidade a medida que se fan maiores e, entre os 40 e os 60 anos, non é habitual que se lles dean oportunidades. Con todo, é unha idade á que ese paso a negro non se percibe na sociedade, senón que as mulleres teñen maior poder adquisitivo e peso real na toma de decisións. No medio desa opacidade, hai quen día a día se fai eco e reivindica esa idade. Desde Pontevedra faio María Isabel Iglesias Laíns, que aos seus 52 anos e converteuse en Miss España Sénior.

O certame Royal Spain Sénior, organizado pola axencia Rassims Asturias, está pensado para as mulleres de 40 a 60 anos e, nel, Isa -como a coñece todo o mundo- impúxose a candidatas de todas as autonomías, logrando unha coroa inesperada para ela, pois ata o pasado mes de maio non se subiu a ningunha pasarela.

É sénior e, ao mesmo tempo, novata, pois, aínda que o mundo da moda gustoulle desde moi nova e desde os 19 anos traballa como dependenta de Zara en Pontevedra, nunca se atreveu a dar o paso.

"A primeira vez que me puxen nunha pasarela foi en Santiago, e dixen; gústame", explica. Ocorreu en maio. A través dun amigo fotógrafo, animárona a participar na cita autonómica do certame e, a pesar de que era a súa primeira incursión, gañou e converteuse en Miss Galicia Sénior tras un concurso celebrado no centro comercial Área Central da capital galega.

Aínda un pouco sorprendida polo éxito, tamén aproveita para reivindicar que este tipo de certames demostran que "as modelos da nosa idade tamén podemos estar ben e ser bonitas".

Ademais, insiste en que "o sénior agora está moi demandado porque a xente que máis poder adquisitivo ten é de 40 a 60 e as modelos están moi demandadas".

No seu caso, xa se lle abriron portas, pois a axencia de modelos xa lle fixo un contrato e está "a esperar a ver o que sae", coa posible participación na pasarela Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid en febreiro no horizonte.

No certame, celebrado no Palacio de Meras de Tineo, en Asturias, descubriu que ese mundo que sempre lle gustou, pero nunca probara, está feito para ela. Ao primeiro concurso de Santiago presentouse sen demasiadas ilusións, por probar. "Tomeino de coña. Dixen: coa idade que temos…", rememora. E gañou. En Asturias confirmou o moito que lle gusta.

Foi "unha oportunidade un pouco sen querelo, totalmente inesperado", que agora a ilusiona. "Este mudo gústame e quero seguir crecendo, sempre con humildade", recoñece. E a deseñadora Celia Bernardo (coñecida como Celia B), unha asturiana actualmente con proxección internacional, dálle esperanza de que isto siga a todo ritmo cara arriba, pois se puxo en contacto coa axencia para contar con ela.

No certame nacional subiuse á pasarela para tres pases. "No primeiro estaba moi nerviosa. No segundo xa estaba como na casa. E o terceiro xa non quitaría baixar da pasarela", recoñece.

"Sempre me chamou a atención, pero a verdade é que nunca o fixen por tempo, por traballo, por fillos…", confesa. E engade, "nunca se me deu a oportunidade, nunca a busquei".

Isa é pontevedresa de adopción desde a adolescencia, pois naceu en Arxentina nunha familia de emigrantes que regresou a Galicia cando a morriña puido máis. Desde entón, vive en Pontevedra, traballa en Zara e ten tres fillos de 25, 22 e 16 anos.

Eses fillos, ao principio, dixéronlle "mamá, onde vas?", pero agora presumen dos seus logros. Ante eles, lograr cumprir o seu soño sérvelle como lección vital. "Sempre lles digo que todo na vida pódese conseguir, dá igual a idade que teñas. Cando tes un soño e perséguelo con ganas, pódese conseguir", é o consello que sempre lles dá.

Chegar a ser Miss España Sénior non é para calquera. No seu caso, considera que "non hai ningún segreso", senón que inflúe "un pouco a xenética" , que practica deporte e que come san.

Así, sinala que "me gusta o deporte desde sempre" e practicou baile, patinaxe ou ximnasia artística durante toda a súa vida. Na actualidade, para ela o deporte é case unha necesidade e practica fitness e baile.

Nunca fixo dietas estritas, pero si "coido a alimentación". Non come "nin cousas preparadas, nin doces" e non é bebedora nin fumadora, aínda que si se toma as súas copas as fins de semana.

En definitiva, cre que "non hai secretos, vida sa, moverse moito e ser feliz, relativizar os problemas, quitarlle a importancia na medida xusta porque se non, entras en bucle. Non fago nada, ese é o meu secreto".