Tres anos de cárcere para un home por coaccionar a súa parella e ameazala con suicidarse

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a tres anos de prisión un home por coaccionar á súa parella mentres tiñan unha relación e tamén tras a ruptura

A sentenza considérao autor dun delito de coaccións menos graves e dun delito continuado de coaccións leves e condénao tamén coa prohibición de aproximarse e comunicarse coa vítima durante cinco anos, así como o abono dunha indemnización á vítima de 4.500 euros polos prexuízos ocasionados.

O home tamén estaba acusado de detención ilegal, acoso, malos tratos psíquicos habituais e lesións psíquicas agravadas, aínda que a Audiencia decidiu absolverlo por todos eses delitos.

O acusado, Óscar José S.P., e a vítima mantiveron unha relación durante dous anos e non chegaron a convivir, senón que el vivía en Lugo e ela en Vilagarcía cos seus pais. Estas coaccións comezaron durante a relación e continuaron coa ruptura.

O caso tivo como proba clave as gravacións en audio de parte dos episodios de coaccións por parte da vítima.

Un deses audios realizouse durante unha discusión un día de San Juan de 2018, mentres aínda estaban xuntos, nos que se escoita como el ameaza con suicidarse.

A sentenza considera probados uns feitos nos que se inclúen as frases que se recollen na gravación, entre elas,"de aquí no sales hasta el martes", "ya te dije que voy a salir de aquí con los pies por delante", "me tiraré por la ventana o me colgaré", "vas a tener cargo de conciencia de mi puta muerte" ou "voy a colgarme delante de ti".

Ambos traballaban xuntos nunha base medicalizada do 061 en Lugo, ela como médica e é como técnico de emerxencias, e ela adoitaba quedar a durmir en casa del entre gardas. Ese día de San Juan saían dunha garda e estaban na casa del. A sentenza considera que el chegou pechar a porta con chave sen que conste que chegase a quitar as chaves da porta.

A sentenza considera que o acusado "constrinxiu a vontade da vítima mediante a ameaza de suicidio por aforcamento para obrigala a permanecer na vivenda e que escoitase todo o que tiña que dicirlle".

Eses feitos declarados probados, segundo a Sala, son coaccións menos graves, pois a muller "tivo sempre o seu teléfono móbil no seu poder, gravou unha parte importante da discusión, non chegando a facer uso do mesmo nin do teléfono fixo da vivenda para pedir axuda, nin sequera durante o breve espazo temporal que permaneceu soa na mesma".

A relación continuou tras este episodio, pero ela púxolle fin un ano despois. Na sentenza, o tribunal indica, respecto a os feitos que tiveron lugar tras a ruptura da relación sentimental, que se produciu en xullo de 2019, que consistiron "en chamadas reiteradas, mensaxes de whatsapp, acto de persecución, etc.", que non teñen encaixe no delito de acoso, do que estaba acusado. De aí a súa absolución.

As maxistradas negan o acoso porque non se dá "a insistencia e reiteración ás que alude o tipo delituoso", pois os episodios "prodúcense ao longo do mes seguinte á ruptura da relación e soamente teñen lugar en tres días concretos, distanciados entre si". As maxistradas non consideraron probado "que esa situación provocase unha grave alteración no desenvolvemento da vida cotiá da vítima".

Contra esta sentenza hai opción de recurso.