Restauran en Pontevedra máis de 7.500 documentos históricos do lazareto de San Simón

Documentación do lazareto de San Simón restaurada polo Arquivo Histórico Provincial © Xunta de Galicia

Ao longo do últimos tres anos, o equipo técnico do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra estívose encargando dunha ardua tarefa. Lograron restaurar máis de 7.500 documentos históricos procedentes do lazareto da illa de San Simón.

Todo este material, que está datado entre 1920 e 1930, contén principalmente documentos de barcos, tripulantes e pasaxeiros que reflicten o proceso para poder saír da illa tras as corentenas que todos eles debían pasar no lazareto.

Os documentos atopábanse nun mal estado de conservación, segundo explicou Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, que visitou este mércores o Arquivo Histórico Provincial para comprobar os traballos realizados polos técnicos.

Este labor, subliñou Lorenzo, foi "exhaustivo e excelente" e permitiu aos expertos "abrir unha porta ao noso pasado cunha valiosa documentación".

A documentación tratada polos técnicos do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra foi depositada na Aduana de Vigo en 1977, organismo que recibiu cinco anos despois, en 1982, os arquivos existentes no propio lazareto da illa.

A día de hoxe, a documentación sobre o lazareto de San Simón que custodia o arquivo pontevedrés, a onde se transferiu este material, abarca desde 1803 a 1934 e inclúe expedientes e rexistros de buques, misales, rexistros de ordes ou saídas de persoal.

Esta documentación histórica estará, a partir de agora, ao dispor dos investigadores "para manter viva a nosa historia", subliñou Anxo Lorenzo, para quen estes arquivos "axudan a comprender" parte da historia contemporánea de Vigo e a súa área.