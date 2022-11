Remata a renovación de 300 metros lineais do valado de protección dunar da praia de Areas

Valado na praia de Areas © Concello de Sanxenxo

A renovación de 300 metros lineais do valado de protección dunar da praia de Areas concluíu esta mesma semana. A actuación realizada cunha axuda do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) da Ría de Pontevedra enmárcase dentro dos proxectos de mellora dos accesos e posta en valor das praias do municipio.

Cabe lembrar que con fondos desta axuda levou a cabo tamén a substitución dun tramo de 100 metros da pasarela de madeira e a retirada de especies invasoras este verán.

Nos próximos días, colocarase ademais unha mesa interpretativa para achegar ás persoas que paseen pola zona e accedan á praia a riqueza de flora e fauna do espazo, ademais de lembrar a importancia de respectar a zona dunar. A subvención incluíu tamén a instalación dous novos módulos de aseos mixtos. En total, a axuda ascendeu a 86.297 euros.

COMPOSTEIROS COMUNITARIOS

Doutra banda, este martes deron comezo os traballos para instalar un dos tres composteiros comunitarios previstos no municipio, o que se colocará detrás do templo novo de Sanxenxo. Tamén se colocará un en Nantes e outro en Baltar. O investimento previsto ascende a 41.824 euros e será financiada a través dos Fondos Next Generation.

RESTOS DE PODAS

O Concello de Sanxenxo recollerá os restos de poda aos veciños do municipio que non poidan queimar este tipo de residuos. Deberán ser depositados no Punto Limpo para o seu tratamento no horario de apertura da instalación municipal, de martes a venres de 10 a 14 horas e de 16 a 19 horas e os sábados, de 10 a 13 horas.