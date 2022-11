Semana de recollida de residuos electrónicos no campus pontevedrés

Equipos electrónicos Dominio público Dr-Chomp

O campus de Pontevedra acolle residuos de electrodomésticos, equipos informáticos e similares ata o vindeiro venres 18 de novembro. Trátase da 15 edición da Semana de Recollida de RAEEs (residuos de aparellos eléctricos e electrónicos).

Esta iniciativa que desenvolve a Vicerreitoría do campus quere concienciar á comunidade universitaria sobre a importancia de tratar de maneira correcta este tipo de residuos que teñen un carácter contaminante nalgún dos seus compoñentes.

As facultades e esculas do campus, a sede da Vicerreitoría na Casa das Campás ou o Pavillón Universitario dispoñen dun punto de recollida para que as persoas interesadas depositen este tipo de aparellos que se atopen en desuso.

O material recolleito trasladarase a próxima semana a un xestor autorizado para o seu tratamento. Entre outros produtos recóllense ordenadores, teléfonos móbiles, impresoras e diferentes electrodomésticos.