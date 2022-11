Salvan unha nena de 21 meses que non reaccionaba a estímulos debido á alta febre

Xefatura da Policía Local de Pontevedra © Cristina Saiz

Sábado 12 de novembro. 05.30 horas da madrugada. Os axentes da Policía Local que se atopaban na Xefatura situada no Pazo da Cultura observan un vehículo circulando a gran velocidade nas proximidades á Ponte dos Tirantes. O coche detense diante da Xefatura e unha muller baixa do turismo moi alterada berrando que a súa filla está morta.

Os axentes comprobaron que a nena, de 21 meses de idade, viaxaba nos brazos da súa avoa no asento traseiro do vehículo. A nena non reaccionaba a ningún estímulo pero mantiña o pulso.

Ante a situación de gravidade, os axentes iniciaron as manobras de reanimación e trasladaron á pequena ata o Hospital Provincial. Alí, os facultativos de garda do servizo de Urxencias lograban reanimala e estabilizala. Durante ese tempo os axentes permaneceron pendentes da súa evolución, segundo fontes policiais.

A nai e a avoa, que se atopaban en estado de ansiedade, permaneceron nas dependencias da Xefatura ata que finalmente se trasladaron ao Hospital Provincial e comprobaron que todo quedara nun susto.

A menor, segundo as súas familiares, presentara un cadro de febre durante a tarde anterior que se foi agravando durante a noite. Ao pasar pola contorna da Xefatura da Policía Local viron as luces dun coche patrulla e reclamaron a axuda dos axentes #ante a situación desesperada á que se enfrontaban.