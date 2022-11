Risoterapia e autoexploración mamaria, propostas de Adicam para o venres 18

Obradoiro de risoterapia de Adicam © Asociación Adicam

A asociación Adicam realizará dúas actividades gratuítas durante este venres 18 de novembro en Pontevedra abertas a toda a poboación interesada.

Durante a mañá, entre as 11.00 e as 13.00 horas, celebrarase un obradoiro de Risoterapia co doutor Jorge Cameselle no edificio azul da Xunta de Galicia, situado na rúa Benito Corbal. Para participar será necesario inscribirse previamente no teléfono 629.945.925.

Durante a tarde, a partir das 18.00 horas, o Centro Social do Gorgullón acollerá unha charla sobre a autoexploración mamaria. A entrada será libre ata completar a capacidade do recinto.

Estas propostas non só destínanse a pacientes de cancro de mama e xinecolóxico senón a todas as persoas interesadas.