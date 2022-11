Unha semana de 'alerta amarela' nas Rías Baixas e con choiva "todos os días"

A choiva será protagonista nas Rías Baixas durante a semana que acaba de comezar.

Segundo o servizo de predición de MeteoGalicia, "espéranse precipitacións todos os días", sinala en relación ás próximas xornadas.

De feito por momentos a acumulación de auga será importante, o que levou á Axencia Estatal de Metereología (AEMET) a activar senllas alertas amarelas na provincia de Pontevedra tanto para a xornada do martes 15 de novembro como para o mércores día 16.

No que respecta ao vento o nivel de aviso será amarelo no interior de Pontevedra ao esperarse refachos de ata 80 quilómetros por hora.

A alerta costeira pola súa banda será de nivel amarela durante o martes e laranxa na xornada de mércores en practicamente toda Galicia.

En canto ao resto de valores da predición meteorolóxica "as temperaturas serán altas para as mínimas e normais para as máximas respecto a o habitual nesta época do ano", sinala MeteoGalicia avanzandoque "no final desta semana e nos inicios da próxima a situación sinóptica continuará determinada polo paso de sucesivas borrascas ao norte de Galicia que irán deixando episodios de choiva".