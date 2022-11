Pontevedra empápase de 'dignidade' no 20 aniversario do afundimento do Prestige

Presentación do documental '20 anos de dignidade', que promove a plataforma Nunca Máis © Cristina Saiz Presentación do documental '20 anos de dignidade', que promove a plataforma Nunca Máis © Cristina Saiz

A deste domingo 13 de novembro era unha xornada de recordo e sobre todo de 'dignidade' en toda Galicia e tamén en Pontevedra, coincidindo co 20 aniversario do afundimento do Prestige fronte ás costas da comunidade.

Aquel feito desembocou unha das maiores catástrofes ambientais da historia de Galicia e de España, cunha marea negra que segue moi viva no recordo dos pontevedreses.

Así o demostraron no Pazo da Cultura coa presentación do documental '20 anos de dignidade', que promove a plataforma Nunca Máis.

Dirixido por Xose Aragunde, este traballo audiovisual repasa os sucedido entón a través de testemuños de persoas que narran as súas experiencias durante a traxedia e que participaron na creación da plataforma ante un sentiemiento xeral de rabia e indignación.

A exhibición do documental contaba con entrada de balde ata completar aforo, unha cita que non quixeron perderse personalidades da sociedade e política pontevedresa. Tamén estiveron presentes a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e o deputado nacionalista no Congreso Néstor Rego, entre outros.