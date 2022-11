Sementan con máis de 100.000 exemplares de ameixa babosa o banco marisqueiro do Bohído

Sementa con máis de 100.000 exemplares de ameixa babosa no banco marisqueiro do Bohído © Xunta de Galicia

O Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa), dependente da Consellería do Mar, realizou esta semana unha sementa de ao redor de 108.000 unidades de semente de ameixa babosa no banco do Bohído da ría de Arousa.

Trátase dunha zona situada entre os municipios de Vilanova, A Illa e Cambados.

Esta acción desenvolveuse de forma coordinada entre a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro e a Asociación Rañeiras da Ría de Arousa.

Os exemplares foron producidos no minicriadeiro que o centro educativo ten para formación.

A sementa realizouse nunha zona acoutada do banco, que se rodeou de nasas cebadas para tentar evitar a mortalidade por depredadores e á que se lle realizará un seguimento para analizar a súa evolución. De feito, os mergulladores do Igafa marcaron o perímetro e procederon á colocación das unidades a man. A maiores, os alumnos do centro tamén van estudar a supervivencia e crecemento dos exemplares.