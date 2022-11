Entregan en Poio os premios do concurso escolar de debuxo 'Ponte a Conducir'

Entrega de premios do concurso de debuxo 'Ponte a Conducir' no Mosteiro de Poio © Subdelegación do Goberno

O Mosteiro de Poio foi escenario este sábado da entrega de premios do concurso escolar de debuxo 'Ponte a Conducir' sobre seguridade viaria.

Nun acto presidido pola subdelegada do Goberno e que tamén contou con autoridades como o alcalde de Poio, entre outros, nenos e nenas de diferentes centros educativos recibiron unha recompensa ao seu traballo.

En concreto recibiron premio o 2º curso de Primaria do CEIP Chancelas, 6º de Educación Infantil do CEIP San Martiño, 2º de Primaria do CPR Doroteas, 3º de Primaria do CEIP San Martiño, 4º de Primaria do Sek Atlántico e 5º de Primaria do CEIP Álvarez Limeses.

Tal e como lembrou na súa intervención a subdelegada do Goberno, Maica Larriba, "a seguridade viaria ten que ser un coñecemento fundamental dos cidadáns do futuro", e é que "non se poden permitir as cifras de mortos na estrada que seguimos padecendo no noso país".

Por todo iso Larriba animou aos nenos e nenas presentes a que "con todo o aprendido sexades uns bos profesores dos vosos maiores e axudédeslles a conducir moito máis seguros e respectando as normas".