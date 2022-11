Formoso visita a sede central de Froiz e aposta polo potencial de Galicia para ser líder da distribución alimentaria

Valentín González Formoso, acompañado por outros representantes do PSdG, mantivo un encontro con José Froiz, director xeral do Grupo Froiz © PSdeG-PSOE

Valentín González Formoso, secretario xeral do PSdeG, visitaba este venres a sede central da cadea de supermercados Froiz, situada en Lourido (Poio). Alí encomiou o traballo que desenvolve esta empresa galega e subliñou o potencial que ofrece Galicia para "ser líder" na distribución alimentaria.

O máximo representante do socialismo galego destacaba tamén que este grupo empresarial xera 6.200 postos de traballo directos e ademais desenvolve unha política de "quilómetro cero", cunha aposta por produtos frescos e naturais.

González Formoso tamén recoñeceu a importancia de manter 335 puntos de venda abertos en Galicia, entre establecementos directos e franquías de Froiz. Por este motivo, o líder socialista lembrou a necesidade de que as institucións apoien este sector da distribución alimentaria ao ter un importante "aspecto estratéxico para a posta en valor da produción agroalimentaria".

Para potenciar a expansión das distribuidoras galegas ao resto do Estado, Valentín González Formoso considera que é preciso o respaldo administrativo xa que son un "cabalo de Troia dos excelentes produtos galegos", de maneira que permiten a exportación e a apertura de Galicia a novos mercados.

Leticia Gallego e Paloma Castro, parlamentarias do PSdG na cámara autonómica; Gregorio Agís, candidato socialista á alcaldía de Poio; e a secretaria de Emprendemento e Dinamización Económica da Executiva Nacional do PSdeG, Mónica Rodríguez, acompañaron a Valentín González Formoso durante a visita na que mantiveron un encontro con José Froiz Prieto, director xeral do grupo Froiz; Andrés Blanco Montenegro, director de xestión, e outros integrantes da empresa como a directora de RSC e Relacións Laborais, Silvia Pérez.