'Violeta e Mariño', o conto co que o CIM de Sanxenxo conmemora o 25-N

A programación posta en marcha polo Concello de Sanxenxo para conmemorar o Día Internacional pola Eliminación da Violencia de Xénero o próximo 25 de novembro terá como eixo central a publicación do conto infantil 'Violeta e Mariño'.

Trátase dun conto escrito pola directora do CIM, Diana Názara; a asesora xurídica do CIM, Beatriz Carrera, e a ilustradora, Yolanda Martínez.

Os protagonistas do conto son Violeta e Mariño, dous irmáns que sofren en casa a violencia de xénero contra a súa nai. A historia está pensada para nenos e nenas desde Infantil ata Primaria e trata o problema e como actuar, a través da metáfora dunha bolboreta, facendo chegar a mensaxe, pero fuxindo da crueza do golpe e o insulto.

A ensinanza do conto é "se queremos cambiar o mundo, todo o que necesitamos é respecto, liberdade e empatía".

A publicación presentarase o próximo 25 de novembro ás 20.00 horas no Pazo de Emilia Pardo Bazán.

A fundadora e produtora de Vaca Films, Emma Lustres, amadrinará o acto, no que Najla Shami encargarase de poñer a música e a monologuista e actriz realizará unha performance interpretativa.

A actividade está financiada con cargo aos créditos recibidos do Ministerio de Igualdade, Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero.

Durante a presentación realizarase unha proxección do conto e entregarase aos asistentes material promocional cun código QR desde o que poderán descargarse o conto que tamén se colgará na páxina web municipal.

Ademais, colocarase unha placa co código QR nas distintas parroquias para achegar o conto aos distintos puntos do municipio. Ademais, realizaranse contacontos polos centros educativos con monicreques con 'Violeta e Mariño'.

O CIM realizará dentro da programación do 25-N co alumnado do Taller da Memoria dúas xornadas formativas en igualdade e prevención de violencia de xénero. O 29, en Portonovo e o 30, en Noalla.