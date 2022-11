Fenosa destina 168.000 euros á construción dun novo transformador e unha liña subterránea en Vilaboa

UFD, a distribuidora de electricidade do Grupo Naturgy, comunica o investimento de 168.000 euros en varias actuacións e obras de mellora de instalacións eléctricas en media e baixa tensión no municipio de Vilaboa.

En concreto, a compañía iniciará en novembro as obras de construción dun novo centro de transformación e unha nova liña de media tensión subterránea de 760 metros para asegurar a calidade do servizo na localidade da Cardiña.

A actuación inclúe ademais o soterramento de 200 metros de liña de baixa tensión, o que permitirá a retirada de parte do tendido aéreo existente, reducindo así o impacto visual do cableado.

A distribuidora inclúe cada ano no seu plan de investimentos actuacións e iniciativas para potenciar as infraestruturas de subministración de enerxía eléctrica e mellorar a rede de distribución, especialmente en zonas rurais. Estas novas actuacións en Vilaboa permitirán aumentar a capacidade da rede de distribución do municipio, ademais de asegurar a fiabilidade da subministración eléctrica e minimizar os tempos de resposta ante calquera incidencia.

O delegado de UFD en Pontevedra, Francisco Ramos, lembrou que “esta nova actuación en Vilaboa engádese á realizada o ano pasado en San Adrián de Cobres e en Nores, onde se investiron ao redor de 200.000 euros en varias obras de mellora da rede de distribución eléctrica, impulsando a calidade do servizo na zona”.

Pola súa banda, o alcalde de Vilaboa, César Poza, agradeceu á distribuidora que atendese as demandas de mellora do servizo eléctrico xa que Vilaboa é un municipio rural, con moita dispersión de poboación, pero en crecemento.