Presentan o documental '20 anos de dignidade' da plataforma Nunca Máis no Pazo da Cultura

Carme Fouces, concelleira de Cultura, na presentación do documental da Plataforma Nunca Máis © Mónica Patxot A cantante Uxía Senlle no acto de presentación do documental '20 anos de dignidade' © Mónica Patxot Integrantes de Nunca Máis © Mónica Patxot

Con motivo do 20 aniversario do afundimento do Prestige fronte ás costas galegas causando un dos maiores desastres ambientais para o litoral atlántico, o domingo 13 de novembro presentarase o documental '20 anos de dignidade', que promove a plataforma Nunca Máis.

Este martes presentábase, con integrantes deste colectivo, o acto que se desenvolverá no Pazo da Cultura de Pontevedra a partir das 12.00 horas con entrada libre ata completar a capacidade do recinto.

Carme Fouces, concelleira de Cultura, sinalaba que se conmemoran vinte anos do momento en que o país mostrou a súa capacidade de reacción ante un "cúmulo de despropósitos e de decisións erradas".

"Demostrámonos a nós mesmas que somos capaces de plantarnos diante de quen sexa para reivindicar e facer valer a nosa vida", afirmou a representante do Concello de Pontevedra neste acto que contou coa presenza da cantante Uxía Senlle e de Xaquín Rubido "Xocas", presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, liderando a representantes da plataforma Nunca Máis.

Fouces insistiu en que "todas aquelas burradas e malas decisións hoxe en día se están tomando igual ao respecto do cambio climático. O Prestige, vinte anos despois, no seu espírito segue presente".

Uxía Senlle sinalaba que é o momento de saber "que pouso deixou este movemento social, esta plataforma que foi Nunca Máis, quizais o movemento máis aberto, máis plural, máis inclusivo e transversal da nosa historia recente", apuntou a cantante. Destacou a importancia da dignidade nesta efeméride e explicou que se había aprendido moito durante aquelas xornadas de reflexión.

Lembrou a Burla Negra e ao voluntariado que sentiu parte do movemento e ondeaba as bandeiras mostrando unha cara diferente de Galicia "en pé de guerra" apoiada en diferentes sectores que se entregaron "en corpo e alma" para "botar por terra as mentiras mediáticas".

Senlle afirmou que "debemos sentir orgullo e tentar cambiar políticas feitas contra a nosa dignidade" e convidou a seguir aquela bandeira de Nunca Máis porque representaba "a unión dun pobo contra ou desleixo, contra ou silencio e contra o antimobilismo".

O documental que se proxectará o domingo está dirixido por Xose Aragunde e neste traballo ofreceranse testemuños de persoas que participaron na xénese de Nunca Máis e do sector do mar narrando as súas experiencias durante toda a traxedia ambiental. Nunha das escenas do documental, o actor Miguel de Lira viaxa na actualidade ás praias de Lira, levanta unha rocha e descóbrese "chapapote", indicou Xocas.

Xaquín Rubido explicou que grazas ás mobilizacións de Nunca Máis e da poboación "conseguimos avances en seguridade marítima", pero lembrou que aínda quedan eivas para garantir a seguridade marítima e evitar novos accidentes no tráfico de buques por Fisterra.