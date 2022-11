O acusado confesou que golpeou ao seu irmán na cabeza coa aixada © PontevedraViva O acusado confesou que golpeou ao seu irmán na cabeza coa aixada © PontevedraViva

O xurado popular delibera sobre a culpabilidade ou inocendia dun delito de homicidio de Santos Caballero, un veciño do municipio pontevedrés de Salceda de Caselas acusado de matar o seu irmán golpeándolle cunha aixada.

O xuizo celebrouse este luns na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra. A maxistrada presidenta entregou á unha e media da tarde aos membros do xurado o obxecto do veredicto con seis cuestiones que teñen que fundamentar.

A fiscal destacou que neste caso o labor dos membros do tribunal popular é sinxela xa que o acusado confesou, desde o primeiro momento, ser o autor da morte violenta do seu irmán Ángel "golpeándolle cun sacho na cabeza".

Hoxe de novo, durante a vista oral relatou como sucederon os feitos aquel 30 de agosto de 2019. Segundo declarou, sobre as 20:15 horas da tarde "ía recoller as ovellas" cando viu ao seu irmán noutra leira e achegouse a el para pedirlle explicacións por un espello retrovisor roto. Ao verlle o seu irmán chamou por teléfono á muller para que acudise.

Santos Caballero accedeu á veiga do seu irmán saltando un valado e cun pau na man. O acusado dixo que o seu irmán insultoulle, "deume co legón" e el respondeu "collín un pau, que era un sacho. Deille dúas ou tres veces", unhas agresións que causaron a morte de Ángel unhas horas despois no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Despois diso "collín ou teléfono e desde a veiga xa chamei á Garda Civil". De alí saíu andando ata a súa casa onde chegou descalzo "nin conta me din". A continuación duchouse e esperou aos axentes da Benemérita no camiño.

A viúva da vítima, e testemuña principal nesta causa, declarou no xuízo que cando acudiu á chamada do seu marido viu como Santos Caballero golpeáballe tres veces coa aixada na cabeza e que despois lle dixo "Aí o tes, entérrao".

Coa voz entrecortada e entre saloucos esta muller explicou que se atopou ao seu esposo tirado no chan cheo de sangue "su cerebro estaba abierto, tenía una oreja cortada".

Unha vez escoitadas estas dúas versións as partes renunciaron ao resto das testemuñas e tan só interviñeron as forenses do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que practicaron a autopsia ao cadáver de Ángel que certificaron que recibiu tres golpes coa aixada "cunha gran forza viva" na cabeza.

A Fiscalía tivo en conta neste "delito horrendo e repugnante" a circunstancia atenuante de confesión e a agravante de parentesco e que"voluntariamente, a propósito, el acusado golpeó a su hermano con el fin de matar" como, ao seu xuízo, demostra "dónde se dan los golpes, con qué le golpea y la reiteración de esos golpes".

A fiscal mantivo a súa petición de 13 anos de cárcere para o acusado como autor da morte violenta do seu irmán, e pide tamén que se lle impoña a prohibición de achegarse a menos de 500 metros e de comunicarse coa esposa e os dous fillos da vítima. Ademais, o Ministerio Público solicita que indemnice á muller con 200.000 euros e aos fillos con 300.000, respectivamente, así como todos os gastos que tivesen que pagar por mor da morte do seu pai.