Etiqueta Negra quenta fogóns cunha maridaxe de produtos galegos con cervexa

Yayo Daporta © Corporación Hijos de Rivera Carlos Ávila, José Cadrado, Yayo Daporta, Sergio García e María Cheda © Corporación Hijos de Rivera

Este luns 7 arrincaban as actividades previas á celebración da sexta edición de Etiqueta Negra esta fin de semana, entre os días 12 e 14 de novembro no Recinto Feiral de Pontevedra.

A actividade que se desenvolveu durante a mañá no Mercado de Abastos estivo dirixida a profesionais da hostalería co obxectivo de coñecer as posibilidades de maridaxe da cervexa cos produtos de Galicia.

O cociñeiro Yayo Daporta, cuxo restaurante en Cambados posúe unha Estrela Michelin, foi o encargado desta proposta auspiciada por Estrella Galicia, a marca da firma Corporación Hijos de Rivera patrocinadora principal de Etiqueta Negra.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, asistía a esta xornada e destacaba a importancia desta feira como un escaparate para "inventar, reinventar e facer atractiva a gastronomía de Galicia" porque, segundo recalcaba, "sen calidade non hai futuro". Así mesmo, afirmaba que "hoxe empeza Etiqueta Negra de maneira práctica", o evento da gastronomía e os produtos gourmet galegos que esta fin de semana reunirá a 80 produtores, dos que vinte acoden a esta feira por primeira vez.

Pola súa banda, a concelleira de Promoción Económica Yoya Blanco agradecía a boa acollida de Etiqueta Negra entre os profesionais do sector e entre os cociñeiros en formación que, no caso do Centro de Hostalería Carlos Oroza de Pontevedra, en breve ocuparán un posto no Gastroespazo do Mercado de Abastos.

O director do CIFP Carlos Oroza, Manuel Hermo, valoraba as posibilidades da zona de degustacións anexa para poder desenvolver actividades complementarias de divulgación e formación por parte do alumnado do centro, "nun lugar privilexiado ao lado do río".

PRODUTOS CON NOME E APELIDOS

A mesa redonda sobre "Gastronomía Colaborativa" moderada pola xornalista María Cheda contou coa participación de Yayo Daporta, del restaurante Yayo Daporta; Carlos Ávila, responsable de Cultura de Cervexa de Hijos de Rivera; e os produtores participantes en Etiqueta Negra Sergio García, CEO de Capitán Alga, e José Cadrado, presidente da Cooperativa Terras da Mariña.

O cociñeiro Yayo Daporta subliñaba que "a maridaxe é unha parte importante no restaurante á hora de potenciar vos pratos" e recalcaba as cualidades da cervexa como acompañamento das elaboracións con produtos galegos. Relataba unha experiencia recente nunha promoción de produtos de Galicia Calidade en Suíza, onde todas as súas presentacións acompañábanse do topónimo do lugar de onde eran orixinarias as materias primas, "con nome en apelidos": centolo do Grove, ostras de Cambados, pementos de Padrón ou fabas de Lourenzá, entre outros. Para o concinero cambadés este é o mellor exemplo de "gastronomía colaborativa" en contacto directo co produtor.

O responsable de Cultura de Cervexa de Hijos de Rivera engadía que esta cooperación é a que recolle tanto a súa marca como o espírito da feira Etiqueta Negra: gastronomía colaborativa, sostible e de impacto positivo, desde o inicio ata o final da cadea. Ademais, avanzaba que a súa firma está en contacto con centros de investigación en Galicia cos que promove unha nova vía de colaboración. É o caso dos investigadores da Universidade de Vigo no ámbito da biotecnoloxía cos que están a desenvolver un proxecto en busca de lévedos autóctonos e a mellora da cervexa sen alcol "cada vez máis demandaba", afirmaba Carlos Ávila.

Yayo Daporta presentou catro atractivas propostas de maridaxes con Cervexas 1906: paté de mariscos e algas, terrina de foie, queixo de Arzúa e cabaza caramelizada, fabas de Lourenzá estofadas con callos de bacallau ao pilpil e cous-cous de trigo e ñoquis de queixo.