Comisións Obreiras gaña as eleccións sindicais no grupo Aludec

Instalacións de Aludec no polígono da Reigosa © Xunta de Galicia

A recente celebración das eleccións sindicais en Aludec situou a Comisións Obreiras como o sindicato maioritario no conxunto dos cinco centros de traballo do grupo, que ten un plantel duns 550 traballadores, ademais de numeroso persoal contratado por empresas de traballo temporal que non puido participar nos procesos electorais.

O grupo Aludec é un dos máis importantes do sector auxiliar do automóbil na comarca de Pontevedra.

O novo comité de empresa, antes formado exclusivamente por nove membros de UXT, pasa a estar agora conformado por seis representantes de Comisións Obreiras e tres de UXT.

Sumando os outros catro centros de traballo de Aludec situados no polígono do Campiño, nos que as eleccións se celebraron días atrás, os traballadores do grupo empresarial teñen un global de 33 representantes, dos que quince son de Comisións Obreiras (un 45% do total), dez de UXT, sete da CIG e un de USO.

Por primeira vez, segundo destacan desde CC.OO., son o sindicato máis votado no grupo, o que les levará a asumir un papel determinante na negociación do próximo convenio colectivo do grupo empresarial.