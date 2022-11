O pontevedrés Alberto Barco Ogando triunfa na pasarela Despunte

A pasarela Despunte, que organiza anualmente a Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela tivo un protagonista pontevedrés. Un dos seus alumnos, Alberto Barco Ogando, foi o gañador á mellor colección miscelánea.

Este traballo, que foi o mellor entre o alumnado dos últimos cursos, está inspirado na Bauhaus e ten referencias á xastrería tradicional, contando con colaboracións de artesáns galegos.

"Esta colección nace da mestura entre as formas básicas da escola Bauhaus con prendas de xastrería masculina e un xiro urbano e divertido que se reflicte na implantación da ilusión óptica a través de parches impresos nas pezas", explica o seu autor.

Os traxes deste proxecto creativo, que foi bautizado como "?" están feitos enteiramente de lá fría, mentres que os calzóns e as camisas son de algodón exipcio. Estas dúas últimas prendas foron intervidas para dar un toque artístico pola artesá María Feijóo.

Con todo isto, Alberto Barco artellou unha colección clásica sen caer no historicista, resultado que non quixo nomear, "para que cada quen saque as súas conclusións do que nela aprecia", destaca o seu autor.

O premio tivo una remuneración económica de 400 euros.

O xurado profesional destes premios estivo integrado por Dora Casal, CEO de Roberto Verino; Sonia de Gerónimo, artífice e artesá da súa propia marca Degerónimo; Carmen Díaz, estilista ao fronte de Kookai Naf Naf Santiago; e Natalia Alcayde, comunicadora de moda.

O resto dos recoñecementos foron para Claudia Figueira , que gañou o premio á mellor colección Despunte por Primavera; Eduardo Rial Barral, como a mellor colección que integrou a artesanía e o deseño; e Sonia Arnaiz Casal, a mellor colección de xoiaría.