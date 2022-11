Bueu celebrará o San Martiño con catro días de actividades culturais e deportivas

Verbena nas Festas de San Martiño © Concello de Bueu

Actividades para todas as idades conformarán a programación que o Concello de Bueu, en colaboración con diversos colectivos da vila, preparou para celebrar o San Martiño. Serán catro días cheos de verbenas, xogos e probas deportivas, magostos e concertos.

As festas comezarán o xoves 10, ás 20:30 horas, coa representación teatral da obra Un home con lentes de pasta, da compañía Redrum Teatro, na que unha muller, tras seren deixada pola súa parella, decide dedicarse á súa paixón por escribir. Será no Centro Social do Mar.

O 11 de novembro, día do patrón, as actividades relixiosas nas que colabora a asociación Bueu en Festas xunto á parroquia, terán a misa ás 12:00 horas, que estará precedida pola Charanga Os Imperiais animando as rúas e o adro, e que será cantada pola Coral Marusia.

Ademais, desde ese día e ata o 13 de novembro a asociación Santos Reis tamén terá no adro pequeno a súa habitual mostra de fotografías antigas.

Os xogos tradicionais e os inchables de balde estarán tanto de mañá entre as 11:30 e as 13:30 horas como de tarde entre as 16:30 e as 18:30 horas na carpa de As Lagoas.

Despois será o turno do deporte e da rivalidade futbolística entre os clubes locais do Club Deportivo Bueu e a Cultural Deportiva Beluso que se enfrontarán desde as 19:00 horas no campo municipal de A Graña no I Torneo San Martiño.

A verbena coa Orquesta Trébol pechará a xornada grande desde as 20:00 horas.

O sábado 12 os oficios relixiosos na honra de San Roque contarán coa música de Manxadoira no exterior da igrexa e coa Coral Polifónica Bueu durante o acto litúrxico.

Ademais a Charanga Noroeste amenizará as rúas da vila durante a mañá e a carpa volverá a ter inchables e xogos tradicionais de 11:30 a 13:30 horas. Na tarde xunto aos inchables e xogos tradicionais que estarán de 16:30 a 19:30 horas, terá lugar o tradicional magosto coas ANPAS de Bueu, Beluso e Cela que ofrecerán castañas de balde.

Ás 22:00 horas será o turno dos concertos pensados para a mocidade na carpa das Lagoas. Berto mostrará o seu electro pop, mesturado con ritmos urbanos, tocando temas do seu novo disco Viaxe ao espazo interior.

Despois será o turno da festa rachada con Festicultores Troupe que achegarán os seus ritmos subidos no seu camión que farán moverse a todo o torreiro. Pechará a noite unha pinchada de Xabi DJ, que animará ata a madrugada ás persoas con máis ganas de festa.

Xa o domingo 13 será o turno da XXV Carreira San Martiño organizada pola concellería de Deportes e o Club Corredoiras que encherá a rúa Montero Ríos coas categorías de base e senior nunha cita xa consolidada no calendario galego. Na tarde volverán os xogos tradicionais e os inchables na carpa de As Lagoas entre as 16:30 e as 18:30 horas.

Precisamente ás 18:30 terá lugar no Centro Social do Mar a volta da música coral a Bueu co I Concerto de Corais Festas de San Martiño que vai xuntar as corais da vila, coa Polifónica de Bueu, Marusia, a Polifónica de Beluso e o Coro de Cela, que ofrecerán a súa música con tres temas de cadansúa formación e un final no que cantarán todas xuntas.

Por último, a carpa de As Lagoas acollerá a partir das 20:00 horas a actuación do grupo Distrito 7 que porá o broche final ás festas de San Martiño de 2022.