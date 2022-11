Piden trece anos de cárcere para un home que matou o seu irmán cunha aixada

Un xurado popular xulgará a partir deste luns a un home que, segundo el mesmo confesou, matou o seu irmán cunha aixada. Ocorreu o 30 de agosto de 2019 en Salceda de Caselas.

A Fiscalía pide para el unha condena de trece anos de cárcere por un delito de homicidio.

Xunto coa pena de cárcere, o fiscal reclama unha indemnización de 200.000 euros para a esposa da vítima e de 300.000 euros para os seus fillos, aos que suma todos os gastos que tivesen que asumir por mor da morte do seu pai.

No seu escrito de acusación, o representante do ministerio público sostén que o acusado acudiu sobre as 20:15 horas ata as inmediacións dunha leira propiedade do seu irmán.

Despois de iniciar unha disputa con el, atacouno coa aixada "de forma violenta" e golpeoulle na cabeza "polo menos en tres ocasiones con gran forza", feríndoo de gravidade.

A vítima faleceu esa mesma noite, dúas horas despois, no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

O propio acusado foi quen, sobre as 20:24 horas, chamou á Garda Civil para confesar os feitos. Foi detido e, desde o 2 de setembro de 2019, atópase en prisión provisional comunicada e sen fianza.

A Audiencia reservou unha das súas salas para celebrar o xuízo ata o vindeiro venres.