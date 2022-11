Piden terreos veciñais para avanzar na rede de saneamento de A Longa

Para continuar coa rede de saneamento no lugar da Longa, en Cerdedo-Cotobade, dez propietarios deberán ceder terreos para poder instalar os colectores.

Iso é o que lle trasladou o alcalde, Jorge Cubela, aos veciños nunha xuntanza que se celebrou para analizar este proxecto, que busca dar continuidade aos traballos que se fixeron previamente no núcleo do Lombo do Muíño.

De cara a esta actuación, Cubela solicitou a máxima colaboración veciñal para que estes traballos se poidan levar a cabo sen ningún contratempo.

O alcalde tamén amosou aos veciños o proxecto co que traballa o Concello para mellorar o camiño que dá acceso ao núcleo rural de A Longa no que se ten previsto investir uns 75.000 euros para conectar a N-541 e a estrada autonómica a Cutián.

Esta obra poderá ser acometida grazas á cesión comprometida polo único propietario afectado polos traballos, que se acometerán nas condicións acordadas con el e que o alcalde se comprometeu a respectar.

MELLORA DE CAMIÑOS EN FENTÁNS

Tras esta xuntanza, o rexedor desprazouse ata Fentáns onde mantivo outra reunión cos propietarios afectados polo ensanche dun camiño municipal que dá acceso a cinco vivendas sen posibilidade de que entre unha ambulancia ou calquera outro servizo de emerxencias.

O Concello xa ten, neste momento, o 90% das sinaturas de cesión por parte dos propietarios o cal favorecería moito a realización desta obra tan importante para garantir un mellor acceso rodado a este núcleo de vivendas.