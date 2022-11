O PP non ve "encaixe legal" para as zonas de tráfico reducido que impulsa Pontevedra

A menos de dous meses de que as cidades de máis de 50.000 habitantes deban adoptar medidas para reducir o tráfico e adaptarse á nova lei de cambio climático e transición ecolóxica, no PP móstranse "preocupados" ante a posición adoptada por Pontevedra.

O goberno municipal insiste en activar unha terceira vía, a creación de zonas de tráfico reducido avaladas polo modelo urbano pontevedrés, pero os populares advirten que non ven "encaixe legal" nesta proposta que, por agora, non ten o visto e prace de Madrid.

O edil Pablo Fernández insiste en que a norma establece dúas opcións para cumprir a lei, ou cobrar por acceder a determinadas zonas da cidade ou impoñer o uso da etiqueta ambiental, pero non autorizou a opción que defende Pontevedra.

Os populares consideran "inexplicable" que o Concello aprobase o seu plan de mobilidade urbana sostible (PMUS) sen ter a conformidade do Goberno á solución proposta, "que está á espera dun informe que o avale", asegura Fernández.

Nestes momentos, sen este permiso dos ministerios de Transportes e Transición Ecolóxica, o PP sostén que o Concello creou unha "muralla virtual" dentro do municipio, ao limitar as zonas de tráfico reducido ao centro e aos barrios de Monte Porreiro, O Burgo e Estribela.

Por iso é polo que se pregunten se o goberno municipal ten "plan B" no caso de que o Goberno non acceda á solución exposta desde a cidade do Lérez.

LORES: O PP "INTENTA CONFUNDIR" Á CIDADANÍA

Respecto destas declaracións, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, deixou claro que "mentres eu sexa alcalde" ningún cidadán terá que pagar por entrar co seu coche en Pontevedra nin terá que cambiar de vehículo a un con ecoetiqueta.

"O PP intenta confundir á cidadanía", sostén Fernández Lores, que asegura que é precisamente o PP, coa súa oposición á solución exposta desde Pontevedra, o que propón cobrar á xente por circular por toda a cidade.