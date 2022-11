Carmela Silva insiste en negarse a presentar o orzamento provincial no Parlamento de Galicia "por unha cuestión de principios"

Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra © Deputación de Pontevedra

Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra, respondía este venres ás críticas realizadas polo Partido Popular e polo BNG ante a súa negativa a presentarse en sede do Parlamento de Galicia para presentar os orzamentos da Deputación provincial, anunciados o 13 de outubro co vicepresidente César Mosquera, representante da formación nacionalista, e aprobados en pleno o 21 de outubro.

A máxima representante da provincia afirmou que a Constitución Española establece dous principios en relación coas entidades locais: a súa autonomía e a súa suficiencia financeira. E preguntouse: "por que temos na Deputación que dar conta a outra administración? por que? acaso vai o presidente da Xunta ao Senada a dar conta dos seus orzamentos cando recibe máis de mil millóns de euros?", expuxo Silva.

Alegou que ela responde ante o pleno provincial e xustificou na opinión dos letrados da comunidade autónoma que non é obrigatorio acudir á Comisión Orzamentaria da Cámara galega porque "vai en contra do principio constitucional da autonomía local".

Carmela Silva: "O mundo local está farto. Sorpréndenme as críticas dun lado e do outro"

Tamén se preguntou: "que dirían se o goberno do Estado dixese que teñen que ir as autonomías ao Parlamento para dar explicacións? Por que nos tratan a nós como fillos pequenos?".

A continuación, facendo uso de ironía, sostivo que se fose sería para "presumir" e destacou os datos de transformación da provincia de Pontevedra "con gráficas comparándonos con Ourense", onde goberna o Partido Popular. Apuntou que presupiría de que a Deputación pontevedresa é referencia en mobilidade, en igualdade, en Axenda 2030, en política ambiental ou en tratamento de residuos.

"O mundo local está farto. Sorpréndenme as críticas dun lado e do outro", indicou en referencia ás críticas de populares e do BNG, agrupación coa que cogoberna na Deputación. "Non vou ir por unha cuestión de principios, de defensa do mundo local", alegou para concluír a súa intervención cun explícito "Que viva a autonomía local!".

Desde 2017, Carmela Silva rexeitou asistir á Cámara autonómica a explicar as contas provinciais utilizando sempre estes argumentos, unha decisión que foi criticada pola viceportavoz do BNG, Olalla Rodil, que pediu a súa presenza para "render contas a todos os galegos" e polo portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, que considera "inxustificada" esta ausencia expresando que "ten a obrigación legal" de asistir a esta presentación dos orzamentos.